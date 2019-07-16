Son Dakika Haberleri: Toroslar Belediyesi'nde 'Halk Günü' uygulaması başlıyor
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Toroslar Belediyesi'nde 'Halk Günü' uygulaması başlıyor

19 dakika önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'Halk Günü' buluşmalarını hayata geçiriyor.

Toroslar Belediyesi'nde 'Halk Günü' uygulaması başlıyor, System.String[]
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'Halk Günü' buluşmalarını hayata geçiriyor. Yılmaz, her hafta perşembe günleri vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyecek.

Başkan Yılmaz, vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alacağı katılımcı ve şeffaf belediyecilik modelinin bir örneği olan 'Halk Günü' buluşmasında; her hafta perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında STK'larla, 13.00-16.00 saatleri arasında da vatandaşlarla belediye hizmet binasında bir araya gelecek.

Başkan Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların doğrudan taleplerini aktarma fırsatı bulacağı Halk Günü buluşmasını önemsediklerini belirterek, "İlçemizin ve dolayısıyla kentimizin geleceğine yönelik yatırımlarının planlanmasında, ortak akla ve katılımcı yönetim anlayışına büyük önem veriyoruz. Saha çalışmalarımızın daha sistemli bir şekilde yürümesi için halk günü buluşmamızı her hafta perşembe günü olarak organize ettik. Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden gelen sorun ve talepleri de takip ediyor, vatandaşlarımızın isteklerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlıyoruz. Toroslar'ın her yönüyle büyümesi ve gelişmesini hedefliyoruz" dedi. - MERSİN
Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
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