Son Dakika Haberleri: Toroslar Belediyesi'nden "avukata darp" açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Toroslar Belediyesi'nden "avukata darp" açıklaması

1 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyeye işlem için gelen bir avukatın darbedildiğine ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Toroslar Belediyesi'nden

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyeye işlem için gelen bir avukatın darbedildiğine ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, Toroslar Belediyesi'ne işlem için gelen bir avukata saldırıldığı ve tehditlerde bulunulduğuna yönelik iddiaların dayanaksız olduğunu vurgulayarak, "Açık ve net olarak ifade etmek isterim ki, söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.

Kendisinin de bir avukat olduğunu anımsatan Yılmaz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Yıllarını bu mesleğe vermiş bir avukat olarak, iddialar asılsız olsa da böyle bir olayla anılmaktan büyük rahatsızlık duyduğumu tekrar ifade eder, tüm meslektaşlarıma işlerinde kolaylıklar dilerim. Biz dik duruşumuzu devam ettireceğiz. Mersin için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz."

Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında tepki çeken paylaşım yapan kişinin kimliği belli oldu
Arnavutluk 11 dakika arayla iki depremle sarsıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması Son dakika: Taha Akgün finalde yenildi! Gümüş madalya kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 18:31:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toroslar Belediyesi'nden "avukata darp" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]