Toroslar Belediyesi'nden "avukata darp" açıklaması

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyeye işlem için gelen bir avukatın darbedildiğine ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, Toroslar Belediyesi'ne işlem için gelen bir avukata saldırıldığı ve tehditlerde bulunulduğuna yönelik iddiaların dayanaksız olduğunu vurgulayarak, "Açık ve net olarak ifade etmek isterim ki, söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.

Kendisinin de bir avukat olduğunu anımsatan Yılmaz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Yıllarını bu mesleğe vermiş bir avukat olarak, iddialar asılsız olsa da böyle bir olayla anılmaktan büyük rahatsızlık duyduğumu tekrar ifade eder, tüm meslektaşlarıma işlerinde kolaylıklar dilerim. Biz dik duruşumuzu devam ettireceğiz. Mersin için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz."