Son Dakika Haberleri: Toroslar Belediyesi'nden 'avukata darp' açıklaması
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Toroslar Belediyesi'nden 'avukata darp' açıklaması

45 dakika önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyeye işlem yapmak için gelen bir avukatın darp edildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Toroslar Belediyesi'nden 'avukata darp' açıklaması, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyeye işlem yapmak için gelen bir avukatın darp edildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.


Yılmaz, yazılı açıklamasında, Toroslar Belediyesi'ne işlem yapan avukata saldırıldığı ve tehdit edildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, "Maalesef hukuka, ahlaka ve teamüllere aykırı ve siyasi amaçlı bir işleme, 'avukata şiddet' gibi hassas bir konu kılıf olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Konunun en üzücü yanı ise siyaset üstü duruş sergilemesi ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi noktasında faaliyet göstermesi gereken baromuzun gücünün böyle siyasi bir hamlede kullanılmış olmasıdır. Zira hem işlem yapılmadan önce hem de sonra baronun gücü kullanılmıştır" dedi.


Yıllarını bu mesleğe vermiş bir avukat olarak, iddialar asılsız olsa da böyle bir olayla anılmaktan büyük rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Yılmaz, "Biz dik duruşumuzu devam ettireceğiz. Mersin için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Mersin'de yeni bir siyasi güç denklemi kurma, olumsuz algı oluşturma çabalarını boşa çıkaracağız. Mersin sahipsiz değildir. Toroslar sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.


Yeşilboğaz: "Meslektaşlarımızın kamu görevi yapması engellenmiştir"


Öte yandan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bir alacak nedeniyle Toroslar Belediyesi'ne hacze giden avukata, 50-60 kişilik bir grup tarafından saldırılarak kamu hizmeti görevini yapmasının engellendiği ileri sürüldü. "Meslektaşımıza yapılan bu saldırı hukuk sistemimize, hak arama hürriyetine ve devletin yargı gücüne karşı yapılmış bir saldırıdır" diyen Yeşilboğaz, bir an önce emniyet güçlerinden ve savcılıktan, soruşturma yapılmasını talep etti. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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