Toroslar Belediyesi'nden 'koronavirüs' tedbirleri - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi'nden 'koronavirüs' tedbirleri

6 saat önce

Toroslar Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) ve salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı.

Toroslar Belediyesi'nden 'koronavirüs' tedbirleri, System.String[]

Toroslar Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) ve salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı.


Toroslar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini arttırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel bir ekip, önlem çalışması kapsamında okullar, camiler, parklar, sosyal tesisler, kültür merkezi ve belediye hizmet binası olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte ediyor.


"Halkımızın sağlığı önceliğimiz"


İlçe genelinde koronavirüs ile ilgili tedbir ve önleyici çalışmalar yaptıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Şu an salgın yok ama hızlı bir şekilde yayılan bu hastalığın önlenmesinde alınacak tedbirler çok önemli. Hemşehrilerimizden de isteğimiz kişisel hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleridir" dedi.


İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarının düzenli bir şekilde devam edeceğini kaydeden Yılmaz, "Son günlerde gündemde olan koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi arttırdık. Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımıza ilave olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Virüsün ülkemizde de görülmesi ile vatandaşlarımız arasında tedirginliğin arttığını görüyoruz. Halkımızın bu süreci en iyi şekilde atlatması için salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi devam ettireceğiz ve hep birlikte mücadele edeceğiz. Halkımızın sağlığı önceliğimiz" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:08 Kaynak: İHA
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