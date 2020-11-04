Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım - Son Dakika

Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım

04.11.2020 14:07
Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım, System.String[]

Toroslar Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toroslar Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, 67 mahalle muhtarlığına ihtiyaçlarını karşılanması için her ay 500 lira aynı yardım bulunulmasını kararlaştırıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, 7. etap ve 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı görüşülerek tüm komisyonlara oy birliğiyle havale edilirken, 3. etap, 4. etap, 5. etap ve 6. etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili çalışmaların devam etmesinden dolayı tüm komisyonlara bir ay ek süre verilmesi konusu da oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Yılmaz, toplantının açılış konuşmasında İzmir'de meydana gelen depremden dolayı derin bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getirdi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yılmaz, "İzmir'de meydana gelen depremden dolayı canımız yandı. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. İzmir'e ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" dedi.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Ülkemizin tarihine baktığımız zaman birçok depremler yaşanmış. Ülkemiz, deprem bölgesi ve deprem hayatımızın bir gerçeği. Canımız yandığında tekrar gündeme geliyor. Aslında hep gündemde tutulması gereken bir konu. Bununla ilgili çalışmalar da var. İmar planlarımızı yaparken bu konuyu dikkate alıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda belediye sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına aylık 500 lira ayni yardım yapılmasına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yılmaz, muhtarlıkların vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmeleri amacıyla 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren verecekleri aylık 500 lira ayni yardımın hayırlı olmasını dileyerek, "Ortak hedefimiz halkımıza hizmet etmektir. Muhtarlıklarımızın elektrik, su, internet, telefon, yakıt ve akaryakıt gibi benzeri giderlerin karşılanması amacıyla belediye olarak aylık 500 lira ayni yardımda bulunacağız. Tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Toroslar Belediye Meclisi'nde, ilçedeki Atlılar Mahallesi'nin isminin değiştirilmesi kararlaştırıldı. Atlılar Mahalle Muhtarı Mutlu Özdemir'in mahalle sakinleri adına belediyeye ilettiği dilekçe değerlendirilerek, Kasım ayı toplantısında meclis gündemine getirildi. Atlılar Mahallesi'nin isminin "Sadiye" olarak değiştirilmesi talebi belediye meclisince oy birliğiyle kabul edildi.

Yılmaz, halk arasında Sadiye olarak bilinen Atlılar Mahallesi'nin yeni isminin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek, "Mahalle sakinlerimizden gelen yoğun istek üzerine Kasım Ayı toplantımızda konuyu meclis gündemimize getirdik. Atlılar Mahallemizin ismini Sadiye olarak değiştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Meclisi'nde önemli kararlar aldıklarını ve bu kararların Toroslar'a hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "İnşallah 2021 yılında yeni bir sayfa açacağız. Felaketlerin, hastalıkların olmadığı sağlıklı, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Meclisimizde önemli kararlar aldık. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Toroslar Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısını 1 Aralık Salı günü saat 14.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. - MERSİN

Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım
Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, İzmir, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak         
13:53
Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı         
13:30
Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı         
13:12
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi         
12:14
Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor         
11:40
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var         
10:51
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 14:17:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei