Toroslar Belediyesi'nden 'videokonferans' dönemi - Son Dakika
Son Dakika Genel Toroslar Belediyesi'nden 'videokonferans' dönemi - Son Dakika

Toroslar Belediyesi'nden 'videokonferans' dönemi

6 saat önce

Toroslar Belediyesi'nden 'videokonferans' dönemi Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında toplantılar 'videokonferans' sistemi ile yapılmaya başlandı Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında...

Toroslar Belediyesi'nden 'videokonferans' dönemi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında toplantılar 'videokonferans' sistemi ile yapılmaya başlandı

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında toplantılar 'videokonferans' sistemi ile yapılmaya başlandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı kurum içi toplu katılımla yapılacak tüm toplantıları 'videokonferans' ile gerçekleştirme kararı aldı. Yılmaz, ilk online toplantısını da birim müdürleriyle yaptı. Toplantıda, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilerek, yeni planlamalar da ele alındı.

Toplantıda ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personele izin verilmesi, diğer personellerin dönüşümlü olarak idari izne çıkmaları ve salgınla mücadelede yer alan personelin ise özveri ile çalışmasına devam etmesi görüşüldü. Birim müdürlerine gerekli talimatlar da veren Başkan Yılmaz, ilçedeki kamu kurumlarıyla da koordineli hareket ederek bu süreci en başarılı şekilde yönettiklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, bu önlem kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Yılmaz, "İkametinden ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kim yardım isterse yanlarında olacağız" dedi.

"Risk değil, önlem alacağız"

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü andan itibaren dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirten Yılmaz, "Ortak yaşam alanlarının ilaçlanmasından iş yerlerinin denetlenmesine kadar birçok konuda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu. Yılmaz, "Ne yazık ki, ülkemizde de her geçen gün virüsten enfekte olan hasta sayısı artmakta. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda biz de bu süreçteki toplantılarımızı videokonferans aracılığıyla gerçekleştirme kararı aldık. Bu salgını asla hafife almamalı ve çok dikkatli olmalıyız. Tedbirli davranarak, riski ortadan kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediyesi'nden 'videokonferans' dönemi

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Türkiye, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Özlü: Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi Kübra öğretmeni öldüren sanığa müebbet
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?         
12:44
Küçük Besleme'nin Bilge'si değişimiyle dudak uçuklattı! Küçük Besleme'nin Bilge'si değişimiyle dudak uçuklattı!         
12:43
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış         
12:00
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:33:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar Belediyesi'nden 'videokonferans' dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]