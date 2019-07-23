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Toroslar Belediyesi'nin mali işleri Büyükekiz'e emanet

2 saat önce

Toroslar Belediyesi'nde mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevine, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanıyken görevden alınan Cengizhan Büyükekiz getirildiToroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, göreve geldiğinden bu yana ilk başkan yardımcılığı atamasını mali...

Toroslar Belediyesi'nin mali işleri Büyükekiz'e emanet, System.String[]
Toroslar Belediyesi'nde mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevine, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanıyken görevden alınan Cengizhan Büyükekiz getirildi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, göreve geldiğinden bu yana ilk başkan yardımcılığı atamasını mali işlere yaptı. Mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığını yürütecek olan Cengizhan Büyükekiz, bugün görevine başladı.

Büyükekiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 1 dönem Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yürütmüş, 31 Mart seçimlerinden sonra görevden alınmıştı. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
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