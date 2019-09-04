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Toroslar Belediyesi, okulları boyamaya devam ediyor

4 saat önce

Toroslar Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında, Musalı Veli Haşim Çiftçi Ortaokulunun dış cephesi boyanarak fiziki görünümü iyileştirildi.

Toroslar Belediyesi, okulları boyamaya devam ediyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında, Musalı Veli Haşim Çiftçi Ortaokulunun dış cephesi boyanarak fiziki görünümü iyileştirildi.


Toroslar Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim sezonu öncesi ilçede bulunan eğitim kurumlarının dış cephe boyamasını ve çevre düzenlemesini yapıyor. Bu kapsamda belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Musalı Veli Haşim Çiftçi Ortaokulunun dış cephesi boyanarak yenilendi.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Eğitim ortamı ne kadar düzenli ve ferah olursa kaliteye ve hedefe ulaşmak da o kadar ulaşılabilir olur. En önem verdiğimiz hizmetlerin başında eğitim hizmetleri geliyor. Okullarımızdan gelen boya, badana taleplerini inceliyoruz ve ihtiyaç durumuna göre elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Eğitim öğretim yılı başlamadan önce ihtiyaç duyulan okullarımızda boyama işleri yaparak öğrencilerimizin daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda eğitim almaya başlamalarını istiyoruz" dedi.


Okul Müdürü Kenan Sar ve mahalle sakinleri ise desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti. - MERSİN

Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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