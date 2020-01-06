Toroslar Belediyesi, olası su baskınlarına karşı kriz masası oluşturdu - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Mersin için yapılan kırmızı kodlu uyarının ardından, kentte aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ile fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı kriz masası oluşturdu.



Toroslar Belediyesi, Mersin'de 8 Ocak 2020 Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışın neden olabileceği su baskını, sel ve fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri tarafından oluşturulan kriz masasında ekipler, ilçe genelinde olası sel ve fırtınanın zararlarını en düşük seviyede tutmak için iş makineleriyle birlikte gece gündüz görev başında hazır bekleyecek.



Ekipler aynı zamanda yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarına da devam ediyor.



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, vatandaşlardan gelebilecek taleplere cevap verebilmek amacıyla ekiplerin sahada her an hazır olduklarını kaydetti. Yılmaz, "Mersinli hemşehrilerimizden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Biz de gerekli önlemleri aldık. Belediye olarak herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı bekliyoruz" dedi.



Vatandaşların, herhangi bir olumsuzluk halinde belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak ekiplere ulaşabilecekleri bildirildi. - MERSİN