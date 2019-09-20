Son Dakika Haberleri: Toroslar Belediyesi personeli pedal çevirdi
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Toroslar Belediyesi personeli pedal çevirdi

1 saat önce

Toroslar Belediyesi'nin de destek verdiği 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında etkinliklerin teması 'Güvenli yürüyüş ve bisiklet sürme' olurken, belediye personeli mesaisine bisikletle geldi.

Toroslar Belediyesi personeli pedal çevirdi, System.String[]

Toroslar Belediyesi'nin de destek verdiği 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında etkinliklerin teması 'Güvenli yürüyüş ve bisiklet sürme' olurken, belediye personeli mesaisine bisikletle geldi.


16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan etkinlikler kapsamında, kentte bisiklet kullanımını arttırmak ve teşvik etmek amacıyla belediye personeli tarafından farkındalık oluşturuldu.


'Hareketliliği yaşam standardı haline getirmeliyiz' diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları kapsamında, Toroslar Belediyesi olarak vatandaşlarımızı sağlıklı ve hareketli bir yaşama teşvik etmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledik. Bugün de belediye çalışanlarımız mesailerine bisikletleriyle geldiler. Seçim çalışmalarında da söz verdiğimiz gibi bisiklet yollarımızı arttıracağız. Toroslar halkını sadece spora değil, ulaşım amaçlı bisiklet kullanımına da yönlendirerek hava kirliliğinin önüne geçeceğiz. Hem sağlıklı bir gelecek için vatandaşlarımızı bisiklet kullanımına özendireceğiz hem de yakıt tasarrufu sağlayacağız" dedi. - MERSİN

Toroslar, Avrupa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
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