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Toroslar Belediyesi personeline "Sıfır Atık Projesi" eğitimi verildi - Son Dakika

Toroslar Belediyesi personeline "Sıfır Atık Projesi" eğitimi verildi

18.02.2022 17:17
Toroslar Belediyesi personeline "Sıfır Atık Projesi" eğitimi verildi

Toroslar Belediyesi çalışanlarına "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Toroslar Belediyesi çalışanlarına "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında belediye personeli sıfır atık konusunda bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sıfır atık konusuna önem verdiklerini belirterek, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz bir Toroslar. Bunun için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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Toroslar Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesi personeline 'Sıfır Atık Projesi' eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toroslar Belediyesi personeline "Sıfır Atık Projesi" eğitimi verildi - Son Dakika
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