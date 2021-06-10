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Toroslar Belediyesi, tarımda da atıkların sıfırlanması için kolları sıvadı - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, tarımda da atıkların sıfırlanması için kolları sıvadı

10.06.2021 15:54
Toroslar Belediyesi, tarımda da atıkların sıfırlanması için kolları sıvadı, System.String[]

Toroslar Belediyesi, paydaşı olduğu Sürdürülebilir Tarım İçin Doğru Uygulamalar projesi kapsamında çiftçilere, "Zirai Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" konusunda eğitimler verdi.

Toroslar Belediyesi, paydaşı olduğu Sürdürülebilir Tarım İçin Doğru Uygulamalar projesi kapsamında çiftçilere, "Zirai Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" konusunda eğitimler verdi.

Sağlıklı nesiller için Sıfır Atık çalışmalarını ilçede başarıyla gerçekleştiren Toroslar Belediyesi, doğayla uyumlu tarımsal üretimin artması için de üretici ve çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, ilçenin tarım alanında kalkınması ve gelişmesi amacıyla belediye bünyesinde kurduğu Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarının yanı sıra kurumlar arası ortak projelerle da tarımda sürdürülebilirliğin artması hedefleniyor. Belediye görevlileri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen ve paydaşı olduğu Sürdürülebilir Tarım İçin Doğru Uygulamalar Projesi kapsamında, Güzelyayla Mahallesinin ardından Sadiye, Çağlarca, Değirmendere ve Musalı mahallelerinde çiftçilerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Akdeniz Ziraat Odası ve Ulusal Turunçgil Konseyi işbirliğiyle yapılan proje ile çiftçiler doğanın dengesine ve insan sağlığına zararlı etkileri bulunmayan üretim teknikleri konusunda bilgilendirildi.

"Atıkların yönetimi, tüm insanlığın ortak sorunudur "

Proje kapsamında eğitim veren Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve Çevre Mühendisi Erdem Akgül, üretimi ve üretim yapan çiftçiyi korumak için atıkları doğru yönetmenin ve çevreye duyarlı olmanın önemine değindi. Akgül, "Atıkların yönetimi, tüm insanlığın ortak sorunudur. Canlıların olduğu her alanda mutlaka bir atık ve bunun sonucunda bir çevre kirliliği oluşabiliyor. Önemli olan, bu çevre kirliliğinin farkında olup, önleyici tedbirleri nasıl geliştirebileceğimize bakmamız lazım. Doğru yönetmek için önce atığı tanımalı, kaynağında değerlendirmeli, geri dönüşüm ve en sonunda bertarafa sokacak işlemleri gerçekleştirmeliyiz. Toroslar Belediyesi olarak bu konuda çalışmalar yapıyor ve projeler üretiyoruz. Çiftçilerimiz belediyemizden bu konuda da destek alabilirler" dedi.

Bütün atıkları yönetmenin mümkün olacağına da dikkat çeken Akgül, "Bir ton kağıdı toplayıp geri dönüşüme kazandırdığımızda 17 tane ağacımızın kesilmesini önleyeceğiz. Bir ton plastiği geri dönüştürdüğümüz zaman ülkemizin 6 varil petrolden tasarruf etmesini sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinin de doğru ve zamanında yapılması gereken ilaçlama yöntemleri hakkında bilgiler verdiği eğitim seminerinin sonunda çiftçilere ilaçlamanın zararlarından koruyan tulum ve maske dağıtıldı.

Eğitimlere katılan Çağlarca Mahallesi Muhtarı Hasan Türkmen, verilen bilgilerin çiftçiler için aydınlatıcı olduğunu belirterek, "Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, bizlerle sürekli yakından ilgileniyor. Bu projeye sunduğu katkılarından da dolayı kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Çağlarca Mahallesi sakinlerinden Bayram Kök ise eğitime katılmaktan dolayı mutluluk olduğunu belirterek, bu çalışmanın neticesini alacaklarını söyledi. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, tarımda da atıkların sıfırlanması için kolları sıvadı
Toroslar Belediyesi, tarımda da atıkların sıfırlanması için kolları sıvadı
Toroslar Belediyesi, tarımda da atıkların sıfırlanması için kolları sıvadı
Toroslar Belediyesi, tarımda da atıkların sıfırlanması için kolları sıvadı

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toroslar Belediyesi, tarımda da atıkların sıfırlanması için kolları sıvadı - Son Dakika Ekonomi


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