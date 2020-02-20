Toroslar Belediyesi, ücretsiz judo kursu verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesi, ücretsiz judo kursu verecek - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, ücretsiz judo kursu verecek

6 saat önce

Toroslar Belediyesi, judo branşında da şampiyonlar yetiştirecek.

Toroslar Belediyesi, ücretsiz judo kursu verecek, System.String[]

Toroslar Belediyesi, judo branşında da şampiyonlar yetiştirecek. Belediye, ücretsiz olarak gerçekleştirdiği spor kurslarına judoyu da ekleyerek branş sayısını 15'e yükseltti.


Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Federasyon Başkanı Huysuz, Judo branşına sunduğu desteklerden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.


Judo İl Temsilcisi Cemal Akbudak, Judo İl Temsilci Yardımcısı Selim Avcı, judo antrenörleri Mustafa Özfen ve Ahmet Bingöl'ün de eşlik ettiği ziyarette Federasyon Başkanı Huysuz, aktif lisanslı sporcularıyla judoda dünyada söz sahibi olduklarını söyledi. Huysuz, "Ülkemizde judo branşında kulüp sayısının artması başarının da artması demektir. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu anlamda belediye bünyesindeki spor branşlarına judoyu da ekleyen başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.


"Toroslarımız, judoda da adını duyuracak"


Başkan Yılmaz da "Biz sporun her alanında markalaşmak istiyoruz. Bütün spor branşlarına verdiğimiz destekle birlikte judo sporuna da önem veriyoruz. Spor branşlarımıza judoyu da ekledik. Hedefimiz, judoyu Mersin'de geliştirmek, yaygınlaştırmak ve şampiyonlar çıkarmaktır" dedi.


Judo Federasyonu ile yapılacak her türlü ulusal ve uluslararası organizasyonda Toroslar Belediyesi olarak sporcuları ile yer almak istediklerini belirten Yılmaz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin, sosyal ve sportif açıdan kendilerini geliştirmeleri amacıyla sportif faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Belediyemiz bünyesindeki branşlarımızdan faydalanarak kendilerini geliştirmek isteyen herkesi bekliyoruz. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sayın Sezer Huysuz ve İl Temsilciliğimize nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz. İnşallah Toroslar judo branşında da adını uluslararası arenada duyuracak" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Toroslar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
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