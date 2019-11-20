Toroslar Belediyesi vezneleri 30 Kasım Cumartesi de açık olacak

reklam vergilerinin ikinci taksitini son ödeme gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle veznelerini 30 Kasım Cumartesi günü de açık tutacak.



Yılda iki dönem olarak alınan 2019 yılı Emlak Vergisi'nin 2'nci taksit ödemesi 30 Kasım Cumartesi günü sona eriyor. Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Emlak Vergisi, iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ile İlan Reklam Vergisi ödemelerini, belediye hizmet binasının yanı sıra Halkkent Mahallesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezindeki veznelere 30 Kasım'a kadar yatırmaları uyarısında bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamada, mükelleflerin, ödemelerini nakit ve kredi kartıyla yapabilecekleri gibi www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden online gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belediye veznelerinin 30 Kasım Cumartesi günü de hizmet vereceği bildirildi. - MERSİN