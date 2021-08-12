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Toroslar Belediyesi, yeni hizmet binası için ilk adımı attı - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, yeni hizmet binası için ilk adımı attı

12.08.2021 13:26
Toroslar Belediyesi, yeni hizmet binası için ilk adımı attı, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçeye yakışır yeni bir hizmet binası için çalışmalarına hız verdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçeye yakışır yeni bir hizmet binası için çalışmalarına hız verdi. Olağanüstü meclis toplantısında, yeni hizmet binası için encümene yetki verilmesi teklifi kabul edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın vizyonel projelerinden biri olan Toroslar'ın yeni belediye hizmet binasına kavuşması için ilk adım, Toroslar Belediye Meclisinin Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısında atıldı. Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, vatandaşlara daha kaliteli ve verimli bir ortamda hizmet verebilmek adına belediyenin yeni bir hizmet binasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Özellikle yaşlı ve engelli bireyler için mevcut belediye binasının yetersiz olması ve yoğun bir trafik yaşanması gibi nedenlerle yeni bir belediye hizmet binası yapmayı planladıklarını belirten Yılmaz, yeni binayla belediyenin daha kapsamlı ve modern bir alanda hizmet vermesini planladıklarını ifade etti.

Toplantıda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükümlerine göre, belediye hizmet binası satın alınması/kiralanması konusunda encümene yetki verilmesine ilişkin teklif görüşülerek kabul edildi.

"Toroslar'a yeni bir hizmet binası kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz"

Başkan Yılmaz, "Toroslarımıza yeni bir hizmet binası kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Toroslar'a yeni bir belediye binası kazandırmak istiyoruz. Hizmet binası olarak yapmayı planladığımız yer de şehrimizin ve Toroslarımızın en önemli aksı olan Akbelen Bulvarı üzerinde yer alıyor. Bin 800 metre oturumlu, üç katlı, toplam 5 bin 400 metre kapalı alana sahip ve yaklaşık 8 bin metre arsa üzerine kurulu bu alan belediyemize yakışacak bir hizmet binası olacak. Kimsenin ulaşım sıkıntısı yaşamayacağı, otopark probleminin olmayacağı, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın da kolaylıkla gelebileceği bir yer burası. İlçe olarak böyle bir hizmet binasına ihtiyacımız var. Bugün meclisimizde aldığımız karar ile ilçemizin yeni bir hizmet binasına kavuşması için ilk adımı attık" dedi.

Yeni hizmet binasını, belediyenin imkanlarıyla doğru yere yapmanın amacı içerisinde olduklarını kaydeden Yılmaz, Toroslar'da yeni projelerin de hayata geçeceğinin müjdesini vererek, "Yunus Emre Kültür Merkezimizde birçok belediye hizmetimiz veriliyor. Örneğin; veznemiz, zabıta noktamız ve evlendirme memurluğumuz var. Bu bölgedeki vatandaşlarımız, işlemlerini Yunus Emre Kültür Merkezimizden de gerçekleştirebiliyor. Sportif faaliyetlerimize de aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda Çağdaşkent Mahallemizde bulunan belediyemize ait yerleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte kullanmak üzere protokol imzaladık. Devletimizin imkanlarından faydalanarak ve bakanlığımızın da desteğiyle o bölgeye hem il tipi gençlik merkezi hem de çok amaçlı spor salonu yapılacak" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Toroslar Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bulut'un vefat etmesi nedeniyle boşalan Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisine mensup meclis üyeleri arasından oy birliğiyle Bergüzar Ardıç seçildi. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, yeni hizmet binası için ilk adımı attı
Toroslar Belediyesi, yeni hizmet binası için ilk adımı attı

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Hisarcık, Engelli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Toroslar Belediyesi, yeni hizmet binası için ilk adımı attı - Son Dakika


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