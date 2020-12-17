Toroslar Belediyesinde 'borç yapılandırma' hattı oluşturuldu - Son Dakika

Toroslar Belediyesinde 'borç yapılandırma' hattı oluşturuldu

17.12.2020 13:50
Toroslar Belediyesinde 'borç yapılandırma' hattı oluşturuldu, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, vatandaşlara online hizmet ile kolaylık sağlanırken, yapılandırma hattı da oluşturularak işlemlerin evden yapılmasına imkan sağlandığı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, vatandaşlara online hizmet ile kolaylık sağlanırken, yapılandırma hattı da oluşturularak işlemlerin evden yapılmasına imkan sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında alınan başvurularda yeni bir kolaylık daha sağlandı. Korona virüs tedbirlerini ilçe genelinde en üst seviyede uygulayan belediye, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını isteyerek vergi borçlarının yapılandırması için online işlemin yanı sıra yapılandırma hattı da oluşturdu.

Toroslar Belediyesinin mükellefleri, '0850 533 3336' numaralı hattı arayarak hem bu hat üzerinden hem de 'www.toroslar-bld.gov.tr' adresindeki e-belediye sisteminden emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergisi ve diğer borçlarını yapılandırabiliyor ve ödemelerini online gerçekleştirebiliyor. Yapılandırılan borçlara, peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 aya varan eşit taksitlendirme imkanı da sağlanıyor.

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait borçların yapılandırılmasında son gün ise 31 Aralık Perşembe. Toplum sağlığını korumak adına Toroslar Belediyesi tarafından hayata geçirilen sistem, vatandaşların belediyeye gitmeden işlemlerini evlerinde güvenli bir şekilde yapabilmelerini amaçlıyor.

"Pandemi sürecinde online ve telefonla başvuru hizmetini başlattık"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Hemşehrilerimizin, 7256 Sayılı Kanun kapsamında 31 Aralık'a kadar borçlarını yapılandırmalarını ve bu fırsattan yararlanmalarını istiyoruz" dedi. Önceliklerinin halk sağlığını korumak olduğunu belirten Yılmaz, "Hemşehrilerimiz, belediyemize müracaat etmenin yanı sıra resmi web sitemizdeki e-belediye sistemine girerek veya yapılandırma hattımızı arayarak borçlarını yapılandırabilir. Ama hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını korumaları noktasında online ya da yapılandırma için özel olarak oluşturduğumuz hattı arayarak işlemlerini daha güvenli bir şekilde yapabilirler. Kurallara hep birlikte riayet ederek, inşallah kısa süre içerisinde eski normal günlerimize döneceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesinde 'borç yapılandırma' hattı oluşturuldu
Toroslar Belediyesinde 'borç yapılandırma' hattı oluşturuldu

Koronavirüs, Toroslar, Mersin, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesinde 'borç yapılandırma' hattı oluşturuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti
Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı         
13:54
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Seren Serengil, canlı yayında kendisine Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti         
12:02
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:15:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar Belediyesinde 'borç yapılandırma' hattı oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei