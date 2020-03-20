Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak - Son Dakika

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

7 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında yeni bir uygulamaya daha imza attı.

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında yeni bir uygulamaya daha imza attı. Halk sağlığının yanı sıra personelinin de sağlığını düşünen Başkan Yılmaz, çalışanlarını dönüşümlü olarak izne gönderdi.


Başkan Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, koordineli çalışarak ilçe genelinde korona virüs tedbirlerini artırdıklarını ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte ettiklerini belirtti. Yılmaz; "İlçemize en güzel hizmeti sunmak için çalışan mesai arkadaşlarımızın sağlığını da önemsiyoruz. Bu süreçte personelimizi salgın riskine karşı koruyabilmek adına dönüşümlü izne yollamak konusunda bir karar aldık. İnsan yoğunluğunu azaltarak daha sağlıklı bir ortam oluşturmayı ve personelimizi de salgından korumayı hedefledik. Bu hastalık yok oluncaya kadar elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu süreçte belediye personelimiz dönüşümlü çalışacak" dedi. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:47 Kaynak: İHA

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