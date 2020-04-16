Toroslar Belediyesinden çocuklara online kitap okuma etkinliği - Son Dakika
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Toroslar Belediyesinden çocuklara online kitap okuma etkinliği

17 dakika önce

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam eden çocuklara, belediyenin uzman psikologları aracılığıyla online kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor.

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Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam eden çocuklara, belediyenin uzman psikologları aracılığıyla online kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında evlerinden çıkma kısıtlaması getirilen 60 yaş ve üstü ile 20 yaş altı bireylere online terapi hizmeti veren belediyenin uzman psikologları, online kitap okuma etkinliğiyle de çocukları yalnız bırakmıyor. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde görevli, alanında uzman psikologlar, izolasyon sürecinde çocukların vakitlerini verimli kullanmaları amacıyla online kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor. 0543 280 25 33 numaralı telefondan uzmanlarla online iletişime geçen çocuklar, derslerinden arta kalan zamanlarında seçtikleri kitapları okuyarak hem kendi zamanlarını değerli kılıyorlar hem de paylaştıkları kitapların içeriğini ve anladıklarını yorumlayarak tavsiyeler de alıyorlar.


Çocukların evde daha çok zaman geçirdikleri bu süreçte onlara okuma sevgisi ve alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığı online kitap okuma etkinliğinin yanında uzmanlar, korona virüs kaygısı yaşayan çocuklarda korku ve tedirginliğin azaltılması için aileleriyle görüşerek bu konuda önerilerde de bulunuyorlar.


"Korku ve kaygılar çocuklara yansıtılmamalı"


Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde görevli Uzman Psikolog Aynur Karatatlıcı, korona virüs salgını nedeniyle evde kalmak ve eğitimine ara vermek zorunda kalan çocukların bu süreci gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak en sağlıklı şekilde geçirmeleri için online terapi ve online kitap okuma etkinliği düzenlediklerini söyledi. Salgın nedeniyle ebeveynlerde oluşan korku ve kaygıların çocuklara yansıtılmaması gerektiğinin de altını çizen Karatatlıcı, "Ebeveynlerin bu süreçte çocuklarıyla özel olarak ilgilenmesi büyük önem taşıyor. Anne ve babaların da çocuklarının karşısında panik olmaması lazım. Virüse karşı alınan önlemlerin sağlık açısından önemli olduğu anlatılmalıdır. Biz de online kitap okuma etkinliği ile çocukların evde geçireceği vakitleri verimli bir şekilde planlamaya çalışırken aynı zamanda kaygılarını da en aza indirmeye gayret gösteriyoruz. Kitap okumak, çocukların kendilerini ifade etmesi, iletişim becerileri ve hayal güçlerinin gelişmesi açısından önemli bir aktivite. Bizimle online iletişime geçen çocuklarımızla seçtikleri kitapları birlikte okuyoruz" dedi.


"Bu süreci birlikte atlatacağız"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların evlerinde geçirdikleri zamanı kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri için online kitap okuma etkinliği başlattıklarını söyledi. Bu etkinlik ile çocuklara okuma alışkanlığı da kazandırmayı amaçladıklarının altını çizen Başkan Yılmaz, "Salgın nedeniyle vakaların artışı sosyal hayat kısıtlamalarını da beraberinde getirdi. Bu süreçte sağlığın korunması açısından evlerinde izolasyon süreci yaşayan çocuklarımızın keyifli ve verimli bir şekilde zaman geçirmeleri için uzmanlarımız eşliğinde online kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Başarılı çalışmalarımızın ve adaptasyonun yüksek olmasının en önemli sebeplerinden biri de varlığını koruyan sosyal dokumuz. Onun için tüm çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza sabır diliyoruz. Sabrın sonu selamettir. Sabredeceğiz, tedbirlerimizi alarak üzerimize düşeni yapacağız ve bu süreci hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:46 Kaynak: İHA

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