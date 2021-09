Toroslar Belediyesinden "Irak Türkmenlerinin Durumu ve Olası Gelişmeler" konferansı - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, Irak Türkmen Cephesi ile ortaklaşa "Irak Türkmenlerinin Durumu ve Olası Gelişmeler" konferansı düzenledi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Türk milleti; dün olduğu gibi bugün de Türkmen kardeşlerinin sonuna kadar arkasındadır, yanındadır" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihten günümüze Irak'taki Türkmenlerin var olma mücadelesinin, Irak'ta kurulan yeni hükümetten beklentilerin, Kerkük'ün güvenliği ve yönetimiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı konferansa, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü konuşmacı olarak katıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın ev sahipliğinde Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, siyasi parti temsilcileri, Irak Türkmen Cephesi Mersin İl Koordinatörü Muhammed Zamo Oğlu, Irak Türkmen Cephesi Mersin Türkiye Temsilcisi İl Koordinatör Yardımcısı Fahrettin Karataş ve Türkmen vatandaşlar katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Türkmen Cephesi Mersin İl Koordinatörü Muhammed Zamo Oğlu yaparak, kendilerinin her zaman yanında olan Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

"Türkmen kardeşlerimiz büyük adaletsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak parlamento genel seçiminin büyük önem taşıdığını, bunun Türkmenlerin geleceğini de etkileyecek bir seçim olacağını söyledi. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yılmaz, "Türk milleti, gönül ve kültür coğrafyalarında varlık-birlik mücadelesi veren soydaşlarının her zaman her şart altında yanında olmuş, bu kapsamda tarafını ve tercihini sağlam bir iradeyle göstermiştir. Asırlara dayanan, ortak acı ve anılarla beslenen, köklü ve ahlaki kucaklaşmayla temellenen, tarih ve inanç bağlarıyla zenginleşen millet olma hali Türklüğün geçmişten bugüne uzanan devasa başarısıdır. Komşu coğrafyaların kaotik ortamında özellikle Türkmen kardeşlerimizin hayata tutunma; aynı zamanda milli hatıralarını ve millet olma haysiyetlerini fedakarca muhafaza çabaları takdir ve taltif edilmesi gereken bir kazanımdır. Ancak üzüntüyle belirtmeliyiz ki; Irak Türkmenleri, mensubu oldukları Irak toplum ve siyaset alanında sürekli hak mahrumiyetlerine uğramaktadır. Külfette adeta bir ok gibi öne fırlayıp Irak'ın siyasi ve toprak bütünlüğünü cesaretle savunan, fakat sıra ülke yönetimine geldiği zaman görülmeyen, duyulmayan, son tahlilde hakları teslim edilmeyen Türkmen kardeşlerimiz büyük adaletsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu anlamda; 10 Ekim'de yapılacak parlamento genel seçimi büyük önem taşımaktadır. 2005 seçimleri sonrası ilk kez tüm Türkmen partilerinin tek listede seçime katılıyor olması, bu konsensüsün sağlanmış olması; ortak bir iradenin temsil edilmesi bakımından son derece değerlidir" diye konuştu.

"Türk milletinin beka mücadelesi durmayacak, beklemeyecek, kesilmeyecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir sözüne de konuşmasında yer veren Başkan Yılmaz, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi Türkmenlerin varlık mücadelesi nice cana, nice badireye, nice bedele mal oldu. Türklüğün beka mücadelesi asırlara hem mühür vurdu hem de istikamet çizdi. Bu haklı ve tarihi mücadele halen devam ediyor. Ancak çok iyi bilinmelidir ki; Türk milletinin beka mücadelesi durmayacak, beklemeyecek, kesilmeyecektir. Türk milleti; dün olduğu gibi bugün de Türkmen kardeşlerinin sonuna kadar arkasındadır, yanındadır. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

"Verilen bu mücadele son derece kıymetlidir"

Türkiye'nin, uydu devlet rolünü hiçbir zaman kabul etmeyeceğine de dikkat çeken Yılmaz, Irak'ın yerel ve siyasi dinamiklerinin, Türkmenlerin yereldeki dertlerini, sıkıntılarını öncelikle anlamak, algılamak ve buna uygun davranmak mecburiyetinde olduklarını söyledi. Yılmaz, "Bu açıdan verilen mücadele son derece kıymetlidir. Türkiye'miz yeni bir yola girmiştir. Kendisine biçilen uydu devlet rolünü reddetmiştir. 31 Mart 2021 tarihi itibariyle Türk Keneşi bildirgesiyle Türkiye'nin dünyanın her yerindeki Türk varlığı ortaya konmuştur. Emperyal güçlerin her türlü sabote etme, durdurma, yavaşlatma ve en önemlisi birbirine düşürme stratejileri bizim birliğimiz, varlığımız daim oldukça ortadan kaldırılacaktır" dedi.

"Canımızla, kanımızla Türkmen soydaşlarımızlayız"

Milletvekili Kılavuz ise "Türkmen kardeşlerimiz bizler için bir kara sevdadır. Çok büyük yeri ve önemi olan bir aşktır. Başbuğumuz rahmetli Alparslan Türkeş'in ifade ettiği gibi 'Nerede bir Türk yaşıyorsa bizim ilgi alanımız orasıdır'. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını görmekteyiz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Kerkük'te yapılan seçim, soydaşlarımızın kaderinin, geleceğinin seçimidir. Bütün Türkmen soydaşlarımız, tek yürek, tek nefes olarak bu milli davayı destekleyip ve çıkacak olan milletvekilleriyle Türkmen davasının savunuculuğunu daha güçlü bir şekilde yapacaklardır. Bizim gönlümüz, Irak'ın toprak bütünlüğünden yanadır. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde canımızla, kanımızla Türkmen soydaşlarımızın yanındayız. 10 Ekim'de yapılacak bu seçimde inşallah Türkmen soydaşlarımız başarılı olurlar" şeklinde konuştu.

Konferansı veren Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, "O topraklarda bir adalet sağlanacak. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ana vatanımızdaki soydaşlarımızın desteği ve nefesiyle kalıcı olduğumuz sürece hiç kimse Türkmenleri orada dize getiremeyecektir. Türkmenler, bundan sonra da her türlü baskıya karşı direnmeye devam edecektir. Allah, tüm Türk dünyasının yar ve yardımcısı olsun. Irak Türklerinin sıkıntılarına, dertlerine kulak verdiği için Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a ve herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konferansın sonunda Kerkük Türküleri de geceye renk kattı. Başkan Yılmaz, Türk ve Türkmen bayraklarıyla söylenen türkülere eşlik etti.