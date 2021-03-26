Toroslar Belediyesinden 'nitelikli istihdam' hamlesi - Son Dakika

Toroslar Belediyesinden 'nitelikli istihdam' hamlesi

26.03.2021 16:36
Toroslar Belediyesinden 'nitelikli istihdam' hamlesi, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin istihdamın artırılmasına yönelik projelerinden biri olan 'Kariyer Merkezi Projesi' hayata geçirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin istihdamın artırılmasına yönelik projelerinden biri olan 'Kariyer Merkezi Projesi' hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR ile imzalanan protokol sonrasında faaliyetlerine kurumlar arası işbirliğiyle devam eden Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, vatandaşların eğitim ve kariyer planlamalarına destek sağlıyor. Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi ile Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezinin birlikte yürüteceği ortak proje ve etkinlikler için çalışma toplantısı da yapıldı. Toplantıya, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, Toroslar Belediyesi Ar-Ge ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Men ve Halkla İlişkiler Müdürü Selahattin İzci katıldı.

Prof. Dr. İlhan Ege, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın eğitim ve istihdam odaklı çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, "Toroslar Belediyesi, Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezi ile 41 branşta ücretsiz eğitimler ile meslek edindirmektedir. Bu çok önemli bir başarıdır. Toroslar Belediyesi şimdi de Kariyer Merkezi kurarak önemli bir adım attı. Toroslar Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşın Yılmaz'ın ilçe için büyük önem taşıyan projesi Kariyer Merkezine elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız. Başkan Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Kariyer planlama, yönetimi, iş edindirme gibi konularda birlikte faydalı çalışmalar yapacağız" dedi.

"Kariyer Merkezimizle hedefimiz, işsizlikle mücadeleye destek"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Toroslar'ın huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalıştıklarını belirterek, gençlerin eğitim ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla Kariyer Merkezi Projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi ile ilçedeki istihdamın önünün daha da açılacağını belirten Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak üretim, istihdam ve yatırım konusuna önem veriyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi Kariyer Merkezimiz. Temennimiz, gençlerimizin istedikleri ve hayal ettikleri mesleğe sahip olmaları. Toroslar Belediyesi olarak, 41 branşta açtığımız Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarımızda da kalifiye elaman yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşverenlerle iletişim halindeyiz. Mersin Üniversitemizin Kariyer Merkezi ile de ortak proje ve etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Bu amaçla kurumlar arası işbirliğine önem veriyoruz. Bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaştığı için Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sayın İlhan Ege'ye teşekkür ederiz" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesinden 'nitelikli istihdam' hamlesi
Toroslar Belediyesinden 'nitelikli istihdam' hamlesi

Toroslar, İstihdam, Mersin, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesinden 'nitelikli istihdam' hamlesi - Son Dakika


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