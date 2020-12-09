Toroslar Belediyesinden pandemi döneminde vatandaşla sosyal destek - Son Dakika

Toroslar Belediyesinden pandemi döneminde vatandaşla sosyal destek

09.12.2020 13:57
Toroslar Belediyesinden pandemi döneminde vatandaşla sosyal destek, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, pandemi süresince ilçe genelinde yürütülen dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara yönelik sosyal destek de verildiği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, pandemi süresince ilçe genelinde yürütülen dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara yönelik sosyal destek de verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınına karşı adeta ilçede seferberlik ilan edilirken, pandemi sürecinde önemli bir sosyal belediyecilik örneği de ortaya konuldu. Salgının Türkiye'de görüldüğü geçtiğimiz mart ayından itibaren halk sağlığını korumak adana etkin bir mücadele sergileyen Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara yönelik sosyal desteğini de aralıksız sürdürüyor. İlçede ve kurum içinde aldığı önlemleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam eden ekipler, özellikle vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte getirilen yeni tedbir sürecinde de çalışmalarını daha da kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

"Kaygı yok, dayanışma var"

Bu kapsamda belediye ekiplerince, ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde ziyaret edilerek, sağlık kontrolünden geçiriliyor ve hijyen kiti desteği sağlanıyor. Kadınlara psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vererek farkındalık çalışmaları yapan Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları, özellikle ikametinden ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı bireylerle de iletişime geçerek, telefonla ve internet üzerinden online psikolojik destek veriyor. Kaygı ve paniğin yaşanmaması için korona virüs hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilerin verildiği görüşmelerde, kaygı yönetimi de detaylı anlatılıyor.

Merkezde çocukların yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için de çalışmalar yapılıyor. Pandemi sürecinde Türkiye'de bir ilk olan 'Büyüklere vefa, haydi onları ara' sosyal sorumluluk projesini de başlatan belediye, proje kapsamında 'büyüklere vefa' hattı kurarak kendilerine ulaşan vatandaşları, evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla görüştürerek, bir iletişim köprüsü de oldu.

Toroslar Belediyesi, ilçede oluşturduğu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktalarıyla uzaktan eğitimde zorluk yaşayan öğrencilerin de yanında oluyor. Salgın sürecinde EBA üzerinden devam eden eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için hayata geçen uygulama ile öğrenciler, Arpaçsakarlar, Osmaniye ve Yalınayak mahallelerindeki TORTEK Merkezlerinde oluşturulan EBA sınıflarında derslerine online erişim sağlayabiliyor.

"Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız"

Birinci önceliklerinin Toroslar halkının sağlığını korumak olduğunu dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bu salgını toplum olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız" dedi. Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak salgının dünya genelinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte gerekli planlamalarımızı yaptık ve Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü andan itibaren dezenfekte çalışmalarımızı ve aldığımız tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde vaka sayıları ve ölümlerin günden güne artması ne kadar ciddi bir süreçten geçtiğimizi göstermektedir. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Belediye olarak kurum içinde ve ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Ama bunun yanı sıra hemşehrilerimizden mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını, hijyen kurallarına harfiyen uymalarını, maske takmalarını ve sosyal mesafeyi korumalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız, şundan emin olsunlar ki, hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gereken hassasiyeti göstererek, hep birlikte el ele verip bu kritik süreci atlatacağız. Unutmamalıyız ki, biz bunu yine birlikte başaracağız" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesinden pandemi döneminde vatandaşla sosyal destek
Toroslar Belediyesinden pandemi döneminde vatandaşla sosyal destek
Toroslar Belediyesinden pandemi döneminde vatandaşla sosyal destek
Toroslar Belediyesinden pandemi döneminde vatandaşla sosyal destek

Toroslar, Türkiye, Mersin, Kaygı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesinden pandemi döneminde vatandaşla sosyal destek - Son Dakika


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