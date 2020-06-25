Toroslar Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere online destek - Son Dakika

Toroslar Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere online destek

Toroslar Belediyesi, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için online platformda "Sınav Kaygısı" konulu seminer düzenledi.

Toroslar Belediyesi, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için online platformda "Sınav Kaygısı" konulu seminer düzenledi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seminerin belediye bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları tarafından videokonferans aracılığıyla verildi.


Psikologlar seminerde, sınav kaygısının önüne geçebilmenin pratik yollarını öğrencilerle paylaşırken, sınav öncesinde ve esnasında olumsuz düşüncelerden uzak durulması gerektiğine de dikkati çekti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:17 Kaynak: AA

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