Toroslar Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt, yol açım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında finişerli asfalt serim çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.



Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen hafta Zeki Ayan ve Buluklu mahallelerinde asfalt bakımı gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Osmaniye Mahallesinde de 700 ton sıcak karışım asfalt çalışması yaptıkları bildirildi. Hizmetlerin, vatandaşların talep ve önerilerini dikkate alarak sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, belirlenmiş program dahilinde çalışmaların en kısa sürede tamamlamasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, mahalle muhtarları ile de sürekli iletişim halinde olunarak acil ihtiyaçların çözüme kavuşturulduğu ifade edildi.



"Ulaşım kalitesini en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz"



Toroslar ilçesini daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalıştıklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "İlçemizde yeni imara kazandırdığımız yolların yanında asfalt, yol açım, bakım ve onarım çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Yapılan her çalışma ilçemizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunuyor. İlçemiz halkına bakımlı ve düzenli yollar kazandırmak istiyoruz. Önceliğimizi altyapı çalışmaları tamamlanan yollarımıza veriyoruz. İlçemizin birçok bölgesinde de finişerli asfalt serimi başladı. Osmaniye Mahallemizde şu ana kadar yapılan çalışmada 700 ton sıcak asfalt döküldü. Çalışmalarımız belirlenen program dahilinde ilçe genelinde devam edecek" dedi. - MERSİN