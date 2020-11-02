Toroslar Belediyesinin mühendisleri İzmir'de - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası yaraların sarılması için seferber olan Toroslar Belediyesi'nin afet bölgesine gönderdiği teknik ekibi, hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

Toroslar Belediyesi, İzmir'de hasar tespit çalışmasında görev almak üzere iki inşaat mühendisini afet bölgesine gönderdi. Depremin ardından Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın talimatlarıyla afet bölgesine ulaşarak hasar tespit çalışmalarına başlayan belediyenin inşaat mühendisleri Volkan Uslu ve Uğur Yavuz, tespit ettikleri verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın platformuna iletiyorlar. Toroslar Belediyesi'nin teknik ekibi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını bölgede sürdürecek.

"Yaraları birlikte saracağız, bu süreci birlikte atlatacağız" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "6.6 şiddetindeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarında görev almak üzere iki inşaat mühendisimizi İzmir'e gönderdik. Dilerim can kaybı artmadan yaralarımızı birlikte sararız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - MERSİN