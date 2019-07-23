Son Dakika Haberleri: Toroslar'da, 2'nci etap yüzme kursları başladı
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Toroslar'da, 2'nci etap yüzme kursları başladı

1 saat önce

Toroslar Belediyesi'nin, yaz okulları kapsamında düzenlendiği yüzme kurslarının 2'nci etabı başladı.

Toroslar'da, 2'nci etap yüzme kursları başladı, System.String[]
Toroslar Belediyesi'nin, yaz okulları kapsamında düzenlendiği yüzme kurslarının 2'nci etabı başladı. Kursa, 7-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, 35 TL ödeyerek katılabilecekler.

Alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde olimpik yüzme havuzunda verilen yüzme derslerinin 2'nci etabı toplam 4 hafta sürecek. Toroslar ilçesinde ikamet eden öğrencilere ücretsiz servis imkanı da sunulduğu kurslara kayıtların devam ettiği bildirildi. Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, belediye hizmet binasındaki veznelere yatıracakları 35 TL ücretin dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraflarıyla birlikte Çukurova Mahallesi'nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu Tesisinde bulunan Toroslar Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İşleri Koordinatörlüğü'ne başvurularını yapabilecek. Şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına ise kurs ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak. - MERSİN
Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
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