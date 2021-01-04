Toroslar'da 3 Ocak coşkusu dijital ortama taşındı - Son Dakika

Toroslar'da 3 Ocak coşkusu dijital ortama taşındı

04.01.2021 15:38
Toroslar'da 3 Ocak coşkusu dijital ortama taşındı, System.String[]

Toroslar Belediyesi, bu yıl 3 Ocak Zafer Yürüyüşünü pandemi dolayısıyla gerçekleştiremezken, zafer coşkusunu dijital ortamda yaşattı.

Toroslar Belediyesi, bu yıl 3 Ocak Zafer Yürüyüşünü pandemi dolayısıyla gerçekleştiremezken, zafer coşkusunu dijital ortamda yaşattı. Zaferin 99'uncu yıl dönümü, ünlü sanatçıların online konseriyle taçlandı.

3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamalarını her yıl şölene dönüştüren Toroslar Belediyesi, bu yıl pandemi nedeniyle kutlamaları evlere taşıdı. Ünlü sanatçılar Azerin, Esat Kabaklı, Aşık Sefai, Grup Volkan ve İlyas Öztürk, televizyon ekranlarından ve Toroslar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluştu.

Mersin'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan sanatçılar, Mersin ve Toroslar için birbirinden güzel türküler seslendirerek, milli ruhu doruklara çıkarttı. Milli mücadele dönemine ilişkin duygu ve düşüncelerini de paylaşan sanatçıların performansı büyük beğeni topladı.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için hazırladıkları özel konserden dolayı sanatçılara teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise sağlıklı günlerde nice etkinliklerle yine bir araya geleceklerini söyledi.

Korona virüsle mücadele edilen bu zorlu dönemde alınan önlemler kadar moral ve motivasyonun da önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü çok daha görkemli ve geniş katılımla kutlamak isterdik. Ama inşallah bu zorlu süreci de en kısa sürede atlatacak ve hemşehrilerimizle yine kol kola bir arada olacağız. 3 Ocak ruhuna yakışır bir şekilde seslendirdikleri eserlerle 99 yıl önceki heyecanı yüreklerimizde hissettiren, bizlere selamlarını ve en içten kutlamalarını gönderen sanatçılarımıza da canı gönülden teşekkür ederiz. Bugünü bayram kılan bütün kahramanlara selam olsun" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar'da 3 Ocak coşkusu dijital ortama taşındı
Toroslar'da 3 Ocak coşkusu dijital ortama taşındı
Toroslar'da 3 Ocak coşkusu dijital ortama taşındı

Esat Kabaklı, Toroslar, Mersin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar'da 3 Ocak coşkusu dijital ortama taşındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Fenerbahçeli Caner Erkin, eşine yıldönümü hediyesi 400 bin TL değerinden kolye aldı Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti "Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı
Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak         
15:54
Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti         
15:46
Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı         
15:23
Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife         
15:10
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın         
14:45
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti         
12:32
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 16:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'da 3 Ocak coşkusu dijital ortama taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei