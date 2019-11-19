Son Dakika Haberleri: Toroslar'da 450 adet fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Toroslar'da 450 adet fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Toroslar'da 450 adet fidan toprakla buluştu

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde 450 adet ceviz fidanını toprakla buluşturdu.

Toroslar'da 450 adet fidan toprakla buluştu, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde 450 adet ceviz fidanını toprakla buluşturdu.


Ağaçlandırma çalışmasında fidan diken Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için fidanların korunması ve daha çok ağaçlandırma çalışması yapılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Toroslarımız yaylalarıyla, doğasıyla mükemmel bir yaşam alanına sahip. Bize emanet edilen bu eşsiz doğayı, bizden sonraki kuşaklara bırakmak istiyoruz. Bu anlamda ağaçları korumalı ve daha çok ağaçlandırma çalışmaları yapmaya önem vermeliyiz. Ağaçlandırma çalışmaları yaparken, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Çocuklara ağaç sevgisini ve çevre bilincini aşılamak ağaç dikmek kadar önemli" dedi.


Gelecek nesillere ceviz ağacının kökleri gibi güçlü ve uzun ömürlü bir Toroslar bırakmak istediklerine vurgu yapan Yılmaz, "Ceviz sağlık ve beslenme açısından çok önemli bir meyve. Umarım bugün diktiğimiz ceviz fidanlarının bizlere meyvesini verdiği günleri görürüz. ve hep birlikte bize sunduğu meyvesinden nasipleniriz" diye konuştu. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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