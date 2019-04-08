Son Dakika Haberleri: Toroslar'da Afşın Yılmaz Mazbatasını Aldı

Toroslar'da Afşın Yılmaz Mazbatasını Aldı

2 saat önce

Mahalli İdareler Seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının desteklediği MHP'li Atsız Afşın Yılmaz, mazbatasını alarak göreve başladı.

Toroslar'da Afşın Yılmaz Mazbatasını Aldı, System.String[]
Mahalli İdareler Seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının desteklediği MHP'li Atsız Afşın Yılmaz, mazbatasını alarak göreve başladı.

Beraberinde eşi Meltem Yılmaz ile birlikte Mersin Adliyesi'ndeki ilçe seçim kuruluna giden Atsız Afşın Yılmaz, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile MHP ve AK Parti ilçe başkanları ve meclis üyelerinin de katıldığı törenle, mazbatasını Toroslar İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nuh Güler'den aldı.

Güler'e çiçek taktim eden Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, almış olduğu mazbatanın, Toroslar'daki vatandaşlar tarafından belediye başkanı olarak görevlendirilmesinin bir belgesi olduğu belirterek, "Biz de bu görevi aldık kabul ettik. İnşallah bu dönemde başarılı çalışmalar yapacağız. Herkesin belediye başkanı olacağız, o sorumluluğu duyuyoruz. Her kesimden, her vatandaşımızın sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz, görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Seçim sürecinde beraber çalıştığımız AK Parti il ve ilçe teşkilatlarına ve başkanlarına, MHP il ve ilçe teşkilatlarına ve başkanlarına, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarına, ülkü ocakları başkanlarına ve teşkilatlarına ve en önemlisi hiçbir unvanları olmamasına rağmen bizimle beraber sokak sokak yürüyen, sokakları arşınlayan, yağmur altında çalışma yapan tüm gönüldaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da teşkilatlarımızla beraber, Cumhur İttifakı ruhuyla aynı heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bir başlangıçtır, güzel şeyler yapacağız, güzel projeler yapacağız, güzel işler yapacağız" dedi.

Yılmaz, daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki devir teslim törenine katıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:52 Kaynak: İHA

Mersin, Atsız Afşın Yılmaz, MHP, Toroslar, Politika
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