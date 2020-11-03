Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor - Son Dakika

Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor

03.11.2020 12:03
Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor, System.String[]

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, aromatik bitkiler üretimi tesisi kuruyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, aromatik bitkiler üretimi tesisi kuruyor.

Musalı Mahallesi'nde hizmet verecek olan Agrofarma Aromatik Bitkiler Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katılan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu tesisin hem istihdama katkı sağlayacağını hem de ekonomik kalkınmayı beraberinde getireceğini söyledi. Tesisin Toroslar'a ve Mersin'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, "Hem birçok aromatik bitkinin ilk kez ticari ürün olarak üretilmesine hem de ürettiğini dünyaya ihraç ederek Toroslar'ın adının uluslar arası arenada duyulmasına imkan sağlayacak olan tesisin Toroslarımızda kurulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizin kalkınması ve gelişimi için tüm yatırımcılara kapımız açık" dedi.

Toroslar başta olmak üzere çevre ilçeleri de sosyal ve ekonomik anlamda kalkındıracak projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen işletme sahiplerini tebrik eden Yılmaz, "Sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyoruz. Memleketimiz ve ilçemiz verimli topraklara sahip. Musalı Mahallemizde temelini attığımız bu tesisle hem istihdam sağlanacak hem de bölgemizde halihazırda üretilen ürünlerden uygun olanları ara mamul ve mamul haline getirilip satılacak. Böylelikle katma değer sağlanacak ve aynı zamanda daha karlı ürünlerin yetişmesi noktasında çalışma yapılacak. Toprağımız, suyumuz ve çalışkan köylümüz var. Birçok şeyi üretmemiz mümkün ama önemli olan bunlara pazar bulabilmektir. Bu tesis bunu sağlayacak. Bölgemizdeki ve çevre ilçelerdeki köylümüze de yeni bir kapı açmış olacak. Köylümüzün daha çok kazanması ve bu konuda işleme tesislerinin artması, pazarının ve sanayinin oluşması çok önemli. Tarımın geleceği burada. Bu girişimi ve bu projeyi önemsiyoruz. Elimizden geldiğince destekleyeceğiz. İnşallah açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin ilk harcı döküldü. Yılmaz, üretim tesisinde yapılacak çalışmalarla ilgili işletme sahiplerinden bilgiler de alarak başarılar diledi. - MERSİN

Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor
Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor
Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı
Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 30 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 30 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu         
11:54
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu         
11:41
Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi         
11:17
Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor         
11:03
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu         
10:51
3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı         
10:32
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
19:09
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 12:18:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei