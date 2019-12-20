Toroslar'da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Toroslar'da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

7 saat önce

Toroslar Belediyesi, mahallelerde başlattığı asfalt serim ve bakım, onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Toroslar'da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi, mahallelerde başlattığı asfalt serim ve bakım, onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslar'ın yaşam kalitesini yükseltiyoruz" dedi.


Toroslar Belediyesi, asfalt serim çalışmalarının yanında birçok cadde ve sokakta bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu çerçevede Osmaniye Mahallesinde finişerli asfalt serim çalışması yaparken, Zeki Ayan ve Sağlık mahallelerinde de yol düzenleme ve asfalt bakım çalışması yaptı. Yaklaşık 500 ton finişerli asfalt kullanılan çalışma, bölge halkını memnun etti.


"Toroslar'ın yaşam kalitesini yükseltiyoruz"


Vatandaşların özellikle kış aylarında yağmur, çamur nedeniyle sıkıntı yaşamamaları amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, "Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, Toroslarımıza artı değer katmak amacıyla belirlediğimiz program dahilinde 7/24 hizmet veriyoruz" diye konuştu.


Daha güzel, modern bir Toroslar için fiziki belediyecilik çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "Osmaniye Mahallemizde finişerli asfalt serimi çalışması başladı. Mahallemizin bazı sokaklarında ise tamamlandı. Aynı zamanda aşınan ve deforme olan yollarımızda tamir, bakım işlemleri, kilit parke döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizim için önemli olan kalıcı ve güzel işler yapmak. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda buna özen gösterdik" ifadelerini kullandı.


Belediyenin yaptığı yol çalışmalarının ulaşımı rahatlattığını söyleyen Osmaniye Mahallesi Muhtarı Cengiz Şahbaz ise "Osmaniye Mahallemizde asfalt serim çalışmaları başladı. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Osmaniye, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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