Son Dakika Haberleri: Toroslar'da asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Toroslar'da asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Toroslar'da asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Toroslar'da asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Halkkent Mahallesi'nde kilit parke kaldırım, Karaisalı Mahallesi'nde de sıcak karışım asfalt serim çalışması yaptı. Kış ayları gelmeden çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yolların hem sürücüler hem de yayalar açısından güvenli ve konforlu olması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "İlçemizin şu an en önemli ihtiyaçlarından biri olan yol çalışmalarına ağırlık vermiş durumdayız. Vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini de dikkate alarak ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Halkkent Mahallesi'nde kilit parke kaldırım ve Karaisalı Mahallesi'nde asfalt serim çalışması da gerçekleştirdik. İlçe sınırlarımız içerisindeki mahallelerimizin eksikliklerini tamamlamaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Karaisalı, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:02:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toroslar'da asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]