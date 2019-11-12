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Toroslar'da Ata'yı anma etkinlikleri düzenlendi

7 saat önce

Toroslar Belediyesince, 10-16 Kasım Atatürk Haftası kapsamında 'Atatürk' temalı etkinlikler düzenlendi.

Toroslar'da Ata'yı anma etkinlikleri düzenlendi, System.String[]

Toroslar Belediyesince, 10-16 Kasım Atatürk Haftası kapsamında 'Atatürk' temalı etkinlikler düzenlendi.


Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezi (TORTEK) eğitmenleri eşliğinde atölye çalışması yapılarak, vatandaşlara Atatürk baskılı tişört ve boncukla tasarlanan ay yıldızlı bileklik hediye edildi.


Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Kültür Sanat Kaldırımında gerçekleştirilen atölye etkinliği yoğun ilgi görürken, vatandaşlar hediye edilen tişört ve bilekler ile stant önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.


Minik ellerden Atatürk büstü


Anma etkinlikleri kapsamında Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören öğrenciler de seramik derslerinde kendi elleriyle Atatürk büstü yaptı.


Minik ellerin özenle hünerlerini sergiledikleri çalışmada, Atatürk sevgileri de gözlerinden okundu.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' sözüne hatırlatma yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Biz de bu anlayışla çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını esas alarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Çocuklarımızla da Ulu Önderimiz Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde yaptıkları Atatürk büstü ile gurur duyduk" dedi. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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