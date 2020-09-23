Toroslar'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri gönüllere dokundu - Son Dakika

Toroslar'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri gönüllere dokundu

Toroslar Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na spor aktivitelerinden doğa yürüyüşüne ve çevre temizliğine kadar bir dizi programla eşlik etti.

Toroslar'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri gönüllere dokundu, System.String[]

Toroslar Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na spor aktivitelerinden doğa yürüyüşüne ve çevre temizliğine kadar bir dizi programla eşlik etti.

'Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik' diyerek hafta boyunca belediye personelini ve vatandaşları sağlıklı yaşamda hareketin önemini vurgulayan etkinliklerle buluşturan belediye, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son programını da görkemli bir şekilde gerçekleştirdi.

Başkan Yılmaz, basketbol, tenis ve masa tenisinde hünerlerini sergiledi

Hafta kapsamında dart, tenis ve masa tenisi turnuvası, basketbol, adım atma, slalom top sürme ve şut atma yarışmalarına katılarak dereceye giren çocuklara, gençlere ve belediye personeline ödülleri, Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksinde düzenlenen törenle verildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ödül töreni öncesi gençlerle basketbol, tenis ve masa tenisi oynadı, vuruşlarıyla profesyonellere taş çıkarttı.

Başkan Yılmaz'dan minik Emirhan'a doğum günü sürprizi

Programda yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Yılmaz, engelli çocuklarla yakından ilgilenerek el baskısı boyama çalışmasına da eşlik etti ve birlikte keyifli vakit geçirdi. Başkan Yılmaz ile etkinliklere katılan engelli bireylerin heyecanı ve sevinci ise yüzlerindeki gülümsemeye yansıdı. Program sırasında Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisi öğrencisi minik Emirhan'a da doğum günü pastası ile sürpriz yaptı. Emirhan'ın doğum gününü katılımcılarla birlikte kutlayan Yılmaz, pastayı Emirhan'a ve doğum günü olan tüm çocuklara armağan etti.

"Engellilerimizin yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın" diyen Başkan Yılmaz, "Engellilerimizin her zaman yanındayız. Onların hayata daha fazla tutunmaları ve mutlu olmaları için desteğimiz ve bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

"Avrupa Hareketlilik Haftası ödülünü bu yıl da alacağız"

Programda tüm katılımcılara seslenen Başkan Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında geçtiğimiz yıl bisiklete binmiştik, yürüyüş yapmıştık, müftü deresine çiçek tohumları atmıştık. Bu yıl da pandemi kuralları çerçevesinde bir takım etkinlikler düzenledik. Geçen yıl, 'Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri', 'Kalıcı Önlemler' ve '22 Eylül Arabasız Gün' şartlarını yerine getiren 39 belediyeden 15'i arasına girerek Türkiye Belediyeler Birliği'nden 'Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülünü' aldık. Buradaki birliğe, enerjiye, isteğe ve duyguya baktığımda inşallah bu yıl da bu ödülü kazanacağız. Çocuklarımızla beraber yaptığımız her etkinliğimiz bizleri heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yılmaz'dan, yerli üretime destek

Programda, Mersin'in ilk engelli kooperatifi olarak kurulan Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Soner Demir, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a kooperatif olarak ürettikleri yerli kolonyayı armağan etti. Başkan Yılmaz'ın her zaman yanlarında olduğunu ve desteklediğini belirten Demir, "Mersin'in ilk engelli kooperatifi olarak Başkanımızın da desteklediği kendi üretimimiz olan Mersinimizin portakal ve limon çiçeği kolonyasını hepinizin huzurlarında kendisine hediye ettik. Toroslar'da yarınlar engel değil, umut dolu. Bu organizasyonda bizleri buluşturduğu için Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz ise yaptıkları başarılı çalışmaları nedeniyle Kooperatif Başkanı Soner Demir'i ve çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, yerli üretimi her zaman destekleyeceklerini söyledi. Yılmaz, "Bu kolonyaların özelliği, engelli kardeşlerimiz tarafından üretiliyor olmasıdır. Bunları aldığınızda engelli kardeşlerimize de destek olacaksınız. Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifine bu güzel hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Başkan Yılmaz, etkinliklere şarkı söyleyerek, şiir okuyarak ve masa tenisi oynayarak katkı sunan engelli bireyler Ahmet Durmaz, Tuğba Doğtaş ve Volkan Demirciy'e de özel bir ödül takdim ederek teşekkür etti. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toroslar'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri gönüllere dokundu - Son Dakika Spor

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