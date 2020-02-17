Toroslar'da baharın müjdesi kardelenler çiçek açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da baharın müjdesi kardelenler çiçek açtı - Son Dakika

Toroslar'da baharın müjdesi kardelenler çiçek açtı

6 saat önce

Toros Dağları'nın zirvesinde, "ilkbaharın müjdecisi" sayılan kardelen ve çiğdemler açtı.

Toroslar'da baharın müjdesi kardelenler çiçek açtı, System.String[]

Toros Dağları'nın zirvesinde, "ilkbaharın müjdecisi" sayılan kardelen ve çiğdemler açtı.


Genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri, bu yıl karın az düşmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı.


Fotoğrafçı Adnan Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın aynı döneminde kar kalınlığının çok yüksek olduğunu söyledi.

Vaktini doğada geçirdiğini anlatan Taşçı, "Her yıl şubat ayının ortasında gelerek toros dağlarının bu bölgesinde kardelenlerin fotoğrafını çekmek bizim için son derece keyifli bir gelenek haline geldi. Fotoğraflarımızı görenler 'Bu senenin değil geçen senenin fotoğrafları mı?' diye soruyorlar. Kardelen çiçeği zemheri soğuklarının gitmesi ve toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar." dedi.

Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hasan Ali Kaldırım: Ersun Yanal beni neden oynatmadı, anlamadım
İstanbul Havalimanı'nda taksiler için yeni dönem! "En Taksi" uygulaması hayata geçirildi Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'da baharın müjdesi kardelenler çiçek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]