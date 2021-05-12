Büyükbaş hayvan sürüleri ile leylekler, içme suyu ihtiyacını da yaylanın ortasından geçen akarsulardan karşılıyor.

Sarı renkte çiçeklerle bezeli yaylada otlanan büyükbaş hayvan sürüleri ile beslenebilmek için yiyecek arayışına giren leylek sürüleri, renkli görüntüler sergiliyor.

Konya 'nın Beyşehir ilçesine bağlı, Toros dağlarının eteklerine kurulu Yeşildağ ile Adaköy mahalleleri arasında bulunan Apsıngır Yaylası, tam kapanma günlerinde insan hareketliliğinin olmaması nedeniyle adeta sessizliğe büründü.

Toros Dağları 'nda ilkbahar mevsimiyle yemyeşil bir görüntüye bürünen yaylalar, güzel manzaralar oluşturuyor.

Son Dakika › Güncel › Toroslar'da baharla yeşile bürünen yaylalar bir başka güzel - Son Dakika

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