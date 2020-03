Toroslar'da banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirildi - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların el hijyenini sağlayabilmeleri için ilçe genelindeki banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirdi.



Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmaması için alınan önlemlere bir yenisi daha eklenerek, vatandaşların sıklıkla kullandıkları banka ATM'lerine, belediye ekipleri tarafından dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Belediye, dezenfektan ünitelerini ilçedeki tüm toplu kullanım alanlarına yerleştirecek.



"Salgınla mücadelemizi hep birlikte uygulayacağız"



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kişisel hijyene her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçildiğini ve önceliğin hastalığın yayılmasının önlenmesi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de ciddi bir şekilde etkisi altına alan bir salgın var. Biz de belediye olarak bu salgınla mücadelemizi titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını sürekli ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Yeni bir uygulama ile vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirdik. Bu aparatları ilçemizdeki tüm toplu kullanım alanlarına yerleştirerek, vatandaşlarımızın ellerini her an hijyen ve temiz tutmalarını sağlamak istiyoruz. Bu süreç, ayrıca vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları ve başkaları ile teması minimuma indirmeleri gereken çok ciddi ve önemli bir tedbir dönemidir. Risk almayalım, önlem alalım" dedi. - MERSİN