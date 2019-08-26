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Toroslar'da "Basınla Sohbet Toplantısı"

1 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, basınla sohbet toplantısı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Toroslar'da

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, basınla sohbet toplantısı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda Yılmaz, gazetecilerle sohbet edip, fikir alış verişinde bulundu.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, ilçenin son dönemlerde yapılan çalışmalarla cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi.

İlçede yapılacak yatırımlara destek vereceklerini ifade eden Yılmaz, modern bir Toroslar oluşturma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Toroslar'da alt yapı çalışmalarına da önem verdiklerini aktaran Yılmaz, "Toroslar beton yola geçiyor. İlçemiz ekonomik, uzun ömürlü ve sağlam beton yollara kavuşacak. Bu tercihimizin sebebi hem maliyeti açısından hem de dayanaklı olmasından dolayı önem arz ediyor. Beton yol dünyanın çoğu yerinden kullanılan ve tercih edilen bir yol." dedi.

Yılmaz, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:44 Kaynak: AA
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