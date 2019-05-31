Son Dakika Haberleri: Toroslar'da bayram hazırlıkları tamamlandı
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Toroslar'da bayram hazırlıkları tamamlandı

2 saat önce

Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın huzurlu ve rahat geçmesi için bayram öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Toroslar'da bayram hazırlıkları tamamlandı, System.String[]
Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın huzurlu ve rahat geçmesi için bayram öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Toroslar'da, bayram süresince kesintisiz hizmet verilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın talimatıyla Temizlik, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlükleri ekipleri, vatandaşın olası istek ve şikayetlerine karşı bayram süresince hizmet verecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, 0324 322 72 00/1270 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabilecek. Çalışmalar kapsamında; Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki rutin temizlik işlemlerini aksatmadan yerine getirecek. Fen İşleri ile Zabıta Müdürlüklerinin ekipleri de koordineli bir şekilde çalışarak bayram süresince 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Aynı zamanda Toroslar halkının güven içinde bayram alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yerlerinde temizlik çalışmalarının yanı sıra zabıta ekipleri de denetimlerine aralıksız devam edecek.

Başkan Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz, her zaman vatandaşa kesintisiz hizmet vermek. Bayram boyunca zabıta, temizlik, fen işleri ekipleri görevleri başında olacaklar. Ramazan Bayramı'nın ilçemizde huzur ve güven içerisinde geçirilmesi ve belediye hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla gerekli tedbirleri aldık. Olası istek ve şikayetlere karşı 24 saat hizmet verecek olan ekiplerimiz, en hızlı şekilde beklentileri karşılayacak" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:50 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Zabıta, Toroslar, Güncel
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