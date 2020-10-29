Toroslar'da bocce ve tenis turnuvasında coşkulu final

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını sportif etkinliklerle renklendiren Toroslar Belediyesi, Cumhuriyet coşkusunu tenis kortlarında ve bocce sahasında da yaşattı.

Toroslar Belediyesi'nin, Cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Kupası Bocce Petank Turnuvası ile Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen ve 128 sporcunun katıldığı Bocce Petank Turnuvasının final müsabakaları, Güneykent Mahallesi'nde bulunan Belediyenin Anafartalar Spor Kompleksi'ndeki bocce petank sahasında yapıldı. Sporun her branşında olduğu gibi bocceyi de geniş kitlelere yayma hedefinde olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından ilçeye kazandırılan yeni bocce petank Sahası, bu turnuvayla ilk sporcularını ağırladı.

Yıldızlar, erkekler ve kadınlar olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen turnuvanın final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi. Yıldızlar kategorisinde Kamil Yalçın ve Yasin Uçankuş, kadınlar kategorisinde Gülhan Toklucu ve Sinem Karakavuk, erkekler kategorisinde ise Abdullah Kaplan ve Serhat Bilmez birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Toroslar Belediyesi Başkan Vekili Adnan Baş, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarları tarafından verildi.

Toroslar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası da Mersin genelinden 75 sporcunun katılımıyla coşkulu geçti. 7'den 70'e yoğun ilgi gören turnuvanın final müsabakaları ve ödül töreni Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi'nde yapıldı. 8 farklı kategoride gerçekleşen turnuvada dereceye giren yarışmacılara ödülleri Toroslar Belediyesi Başkan Vekili Adnan Baş, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarları tarafından verildi. - MERSİN