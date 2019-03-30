Toroslar'da Cumhur İttifakı Adayları Son Yürüyüşlerini Yaptı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen belediye başkan adayları için yürüyüş düzenlendi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen belediye başkan adayları için yürüyüş düzenlendi.



Yürüyüşte, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz ve vatandaşlar birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. 7'den 70'e herkesin kenetlendiği yürüyüş, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde, Toroslar Belediyesi hizmet binası karşısında son buldu.



Yürüyüşün ardından seçim otobüsü üzerinden halka hitap eden Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslar aldı götürdü, uçurdu. Yarın da Mersin uçacak. İnşallah biz de Başkanımız Hamit Tuna'dan bayrağımızı devralacağız. Bayrağı daha ileriye ve daha yukarıya hep beraber taşıyacağız. Yüreklerinize sağlık. İnşallah yarın da zaferimizi hep beraber kutlayacağız" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ise ilk göz ağrısı olan Toroslar'da hemşehrilerine desteklerinden ve teveccühlerinden ötürü teşekkür ederek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. 3 dönemdir Toroslar'da artan bir destekle vatandaşların kendisine yetki ve sorumluluk verdiğini kaydeden Tuna, "Biz de köy görünümünde olan Toroslarımızı bugün kendi kendine yetebilen bir kent yaptık. Bize destek verdiğiniz ve Toroslar'daki gelişmelere şahitlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Buradaki görev süremiz bitti. Artık yeni ufuklara açılıyoruz. Yeni hedef Büyükşehir Belediye Başkanlığı. İnşallah bize yetki vereceksiniz. Biz de Toroslar'daki mütevazi duruşumuzu asla eksiltmeyeceğiz. Ama mütevazi olmayan projelerimizle bu kente değer katacağız. Bunun sözünü sizlere veriyoruz" diye konuştu.



"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır"



200 gündür sahada olduğunu belirten Tuna, "Mersin'in her noktasına ulaştık ve hemşehrilerimizle kucaklaştık. Gördüğümüz şu ki mükemmel bir karşılığımız var. Disiplinimizi de kaybetmeyelim. Ambarımızı hasada çekme dönemimiz geldi. Sandık başı görevli arkadaşlarımız bu noktada işin takipçisi olacaklar. Oyumuzu zayi etmeden, hasadımızı sağa sola dökmeden ambarımızı çekeceğiz inşallah. Toroslar'da hizmetin devamı noktasında Atsız Afşın Yılmaz kardeşimiz bu sorumluluğu inşallah devam ettirecek. Bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Çıktık bir sefere zafer Allah'ın takdiridir. Bugün göstermiş olduğunuz bu birliktelikle bizleri daha da mutlu ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Özellikle bizim altımızdan halıyı çekmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Toroslar bizim ilk göz ağrımız. Ustalaştığımız yer. Bu bilgi birikimiz ve tecrübemizle inşallah 31 Mart'tan sonra Büyükşehir'de hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Lütfi Elvan da Cumhur İttifakı olarak kutlu bir yola çıktıklarını ve bunun zaferini de 31 Mart akşamı kutlayacaklarını ifade etti. Elvan, "31 Mart akşamı hep birlikte bu meydanda bir taraftan Hamit Tuna, diğer taraftan da Atsız Afşın Yılmaz diyeceğiz inşallah. Biz Cumhur İttifakı olarak kutlu bir yola çıktık. Bu yol Türkiye'nin aydınlık yoludur. Bu yol, ay yıldızlı al bayrağımızın daha da yükseltecek bir yoldur. Her biriniz geceli gündüzlü çalıştınız. Bir tarafta MHP teşkilatlarımız bir tarafta AK Parti teşkilatlarımız arı gibi çalıştılar. Tüm teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yarın düşmanlarımızı güldürmeyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı olarak yola çıktılar. Bu yol Türkiye'nin kutlu yoludur. Mersinimiz için, Türkiyemiz için Toroslarımız için kutlu bir yoldur. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı inşallah bu zaferimizi hep birlikte kutlayacağız. Gazamız mübarek olsun. Hamit Başkan Toroslar'a çok büyük hizmet yaptı. İnşallah Allah'ın izniyle sizler kendisini Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturttuğunuz zaman bu hizmetler devam edecek. Biz de Ankara'dan kendisine destek vereceğiz. Güç vereceğiz. Takıldığı noktalarda hep yanında olacağız. Hamit Tuna Başkanımız da İlçe Belediye Başkanlarımızın yanında olacak. Onları kucaklayacak. Yıllardır şunun özlemini çektik. İlçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi ve hükümet arasında bir uyum olsun istedik. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'yla bu uyum sağlanıyor" dedi. - MERSİN

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