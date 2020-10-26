Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü - Son Dakika

Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü

26.10.2020 15:21
Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'nci yılını "Milli Mücadeleden Bugüne Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" ile taçlandırdı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'nci yılını "Milli Mücadeleden Bugüne Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" ile taçlandırdı.

Arslanköy'den Yüksekoluk Mahallesi'ne düzenlenen Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de Kuvayi Milliye'nin başladığı yer olan ve Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan Arslanköy Yaylası'nda buluştuğu hemşehrileriyle birlikte Yüksekoluk Mahallesi'ne kadar 10 kilometrelik parkurda yürüdü. Yürüyüş için Toroslar Belediyesi tarafından ilçe merkezinde üç noktadan servis kaldırıldı. Başkan Yılmaz, yürüyüş öncesi gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak amacıyla Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği ile birlikte Arslanköy Mahallesi'nde çevre temizliği yaptı. Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz'in de eşlik ettiği çevre temizliğine mahalle sakinleri de alkışlarıyla destek verdi. "Milli Mücadeleden Bugüne" sloganıyla Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, hem doğanın tadını çıkardı hem de Cumhuriyet duygusunu doruklarda yaşadı. AKUT Mersin ekibi ile Mersin Bisiklet Derneği'nin de eşlik ettiği yürüyüşte katılımcılar, birlik ve beraberliğin en güzel mesajını tüm Türkiye'ye verdi. Yürüyüşe, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'ne katılımlarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılını kutladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Toroslarımızın, Mersinimizin ve Tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Bizler de onun bekçileriyiz. 4'üncüsünü düzenlediğimiz bu yürüyüşümüzü sağlık, spor ve Cumhuriyetimizi kutlamak için gerçekleştirdik. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Toroslar Belediyesi, katılımcılara sıkma ve ayran ikramında bulunurken, Toroslar Doğayı Yaşatma ve Ekoturizm Derneği de (TODOYDER) dinlenme molasında aşure ikram ederek ağızları tatlandırdı. Katılımcılar da Toroslar Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Organizasyonda her şey düşünülmüş. Devamını diliyoruz" diye konuştular. - MERSİN

Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü
Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü
Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü
Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü
Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü
Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü
Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü

Cumhuriyet, Arslanköy, Toroslar, Mersin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu Avusturalya'nın Queensland eyaleti Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın eski sevgilisinden dehşete düşüren ifade: Ailesine 'parayla ilgili gerekeni yapın' dedim yanlış anlamışlar
Karantina kurallarını ihlal eden Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruşturma başlatıldı Karantina kurallarını ihlal eden Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruşturma başlatıldı         
16:30
Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla kredi ve mevduat faizleri yükseldi Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla kredi ve mevduat faizleri yükseldi         
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları         
15:28
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'le, görevden alınacağı iddia edilen Fatih Terim arasındaki görüşme başladı G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'le, görevden alınacağı iddia edilen Fatih Terim arasındaki görüşme başladı         
15:22
Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın         
14:59
Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:29
Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu         
14:15
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti         
13:43
Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak         
13:23
TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor         
12:57
Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar         
12:53
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz         
12:01
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 16:41:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei