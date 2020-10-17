Toroslar'da 'Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' başlıyor - Son Dakika

Toroslar'da 'Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' başlıyor

17.10.2020 12:10
Toroslar'da 'Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' başlıyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' düzenliyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' düzenliyor.

8 yaş ve üstü herkesin katılabileceği ve 18 Ekim 2020 Pazar günü son başvuruların alınacağı turnuva, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak. Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek turnuvanın finali ise 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Turnuvaya başvurmak isteyenler, 0531 782 28 14 numaralı telefon numarasını arayarak kayıt yapabilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvaya katılacak tüm sporculara başarılar dileyerek, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Yılmaz, "Belediyemiz bünyesinde farklı branşlarda spor kursları açarak çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyoruz. Bu spor branşlarımızdan bir tanesi de tenis. Profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde verdiğimiz eğitimlerle başarılı sporcularımız, ulusal turnuvalara katılarak ilçemizi ve belediyemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet Bayramımız kapsamında düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvamızın da şimdiden tenisseverlere hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MERSİN

Toroslar'da 'Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' başlıyor
Toroslar'da 'Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' başlıyor

Cumhuriyet, Toroslar, Tenis, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toroslar'da 'Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' başlıyor - Son Dakika Spor

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