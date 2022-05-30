TOROSLAR'DA ENDURO HEYECANI - Son Dakika
Üye Girişi

TOROSLAR'DA ENDURO HEYECANI

30.05.2022 17:38
TOROSLAR'DA ENDURO HEYECANI

MERSİN'de Toroslar Belediyesi Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2'nci ayağına ev sahipliği yaptı.

MERSİN'de Toroslar Belediyesi Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2'nci ayağına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2'nci ayağı Toroslar'da gerçekleşti. 2 gün süren şampiyonanın Mersin yarışına; ülkenin dört bir yanından 50 sporcu katıldı. Super Enduro GP, Prestij, Usta, Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran olmak üzere 6 kategoride düzenlenen yarışlarda profesyonel sporcular, yarış pistinde hem zorlu parkurla hem de rakipleriyle mücadele etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde organize edilen etkinliğe; Mersin Motosiklet Spor Kulübü ile Mersin Otomobil Sporları Kulübü (MOSK) de destek verdi.

Motosikletleriyle akrobatik hareketler yapan sporcuların nefes kestiği yarışların startını ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz verdi.

Başkan Yılmaz, motosiklet tutkunlarının heyecanına ortak olarak yarışları birlikte izledi.Toroslar Belediyesi tarafından Avrupa standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Türkiye'nin en iyisi olmada iddialı Süper Enduro Pisti, enduro sevenlerden tam not aldı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Mersin Yarışı'nda Süper Enduro sınıfında birinci olan Bayram Uysal, yarışa Antalya'dan katıldığını belirterek; 'Türkiye Enduro GP ve üst klasman şampiyonuyum. Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nın 2'nci ayağı Mersin'de, Toroslar'da yapıldı. Çok güzel ve başarılı bir parkur hazırlanmış. Bu parkurda ilk kez yarışıyorum. Pistin ve yarışın hazırlanmasında emeği geçen Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşın Yılmaz'a, federasyona ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorumö diye konuştu.

6 kategoride gerçekleşen yarışların ardından dereceye giren sporculara ve organizasyona destek veren kulüplerin temsilcilerine ödüllerini Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, düzenlenen tören ile takdim etti. Sporculara, kupa ve madalyanın yanı sıra para ödülü de verildi. Programın sonunda Başkan Yılmaz, sporcular ve organizasyonda emeği geçen katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı başladı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı başladı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOROSLAR'DA ENDURO HEYECANI - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:42:00. #1.12#
SON DAKİKA: TOROSLAR'DA ENDURO HEYECANI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement