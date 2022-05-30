TOROSLAR'DA ENDURO HEYECANI

MERSİN'de Toroslar Belediyesi Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2'nci ayağına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2'nci ayağı Toroslar'da gerçekleşti. 2 gün süren şampiyonanın Mersin yarışına; ülkenin dört bir yanından 50 sporcu katıldı. Super Enduro GP, Prestij, Usta, Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran olmak üzere 6 kategoride düzenlenen yarışlarda profesyonel sporcular, yarış pistinde hem zorlu parkurla hem de rakipleriyle mücadele etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde organize edilen etkinliğe; Mersin Motosiklet Spor Kulübü ile Mersin Otomobil Sporları Kulübü (MOSK) de destek verdi.

Motosikletleriyle akrobatik hareketler yapan sporcuların nefes kestiği yarışların startını ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz verdi.

Başkan Yılmaz, motosiklet tutkunlarının heyecanına ortak olarak yarışları birlikte izledi.Toroslar Belediyesi tarafından Avrupa standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Türkiye'nin en iyisi olmada iddialı Süper Enduro Pisti, enduro sevenlerden tam not aldı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Mersin Yarışı'nda Süper Enduro sınıfında birinci olan Bayram Uysal, yarışa Antalya'dan katıldığını belirterek; 'Türkiye Enduro GP ve üst klasman şampiyonuyum. Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nın 2'nci ayağı Mersin'de, Toroslar'da yapıldı. Çok güzel ve başarılı bir parkur hazırlanmış. Bu parkurda ilk kez yarışıyorum. Pistin ve yarışın hazırlanmasında emeği geçen Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşın Yılmaz'a, federasyona ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorumö diye konuştu.

6 kategoride gerçekleşen yarışların ardından dereceye giren sporculara ve organizasyona destek veren kulüplerin temsilcilerine ödüllerini Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, düzenlenen tören ile takdim etti. Sporculara, kupa ve madalyanın yanı sıra para ödülü de verildi. Programın sonunda Başkan Yılmaz, sporcular ve organizasyonda emeği geçen katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.