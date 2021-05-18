Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi - Son Dakika

Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi

18.05.2021 13:15
Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, pandemi sürecinin ilk gününden itibaren toplum sağlığını korumak adına ilçede adeta seferberlik ilan ederken, tam kapanma döneminde hayata geçirdiği 'Gönül Bağı Projesi' ile de çevik belediyeciliğin en güzel örneğine imza attı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, pandemi sürecinin ilk gününden itibaren toplum sağlığını korumak adına ilçede adeta seferberlik ilan ederken, tam kapanma döneminde hayata geçirdiği 'Gönül Bağı Projesi' ile de çevik belediyeciliğin en güzel örneğine imza attı.

Toroslar Belediyesi, ilçenin tüm ihtiyaçlarının ortak bir çözüm merkezinde toplandığı 'Gönül Bağı' ile gıda kolisinden evde sağlık ve bakım hizmetine, çocuk ve hasta bezinden taziye ve psikolojik desteğe kadar her an vatandaşın yanında olarak yardımına koştu. Proje kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezinde destek birimleri oluşturuldu. Belediye personeli çalıştıkları birimin dışında 'Gönül Bağı Destek Birimleri'nde görev alarak sürece katkı sağladı. Birim müdürlerinden nikah memuruna kadar pek çok çalışan, ihtiyaç sahibi insanlara ulaştı. Meclis üyeleri ile gönüllü vatandaşların da destek verdiği hizmetlerde, kimi erzak dağıttı, kimi 'Gönül Bağı Destek Hattı'na gelen çağrıları cevapladı, kimi ise evde bakım ve taziye hizmetlerinde görev aldı. Çalınmadık kapı, karşılıksız talep bırakmayan ekipler, mesai gözetmeksizin 7/24 çalışarak dayanışmanın en güzel örneğini sergilerdi.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Tam kapanmada sokak hayvanları da unutulmadı. Proje kapsamında oluşturulan destek merkezlerinden biri olan Tarım ve Sokak Hayvanları Destek Biriminin görevlileri, özellikle yeşil alan ve parklarda bulunan besleme odaklarını her gün taze mama ve su ile doldurarak takviyelerini yaptı.

Sosyal destekte rekor hizmet

Toroslar'da sosyal yardımlar ve dayanışmayı daha da güçlendiren 'Gönül Bağı' ile ilçenin 67 mahallesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı. 'Gönül Bağı Destek Hattı'na gelen 40 bin çağrı cevaplandırıldı, 38 bin 538 ihtiyaç sahibi vatandaşa erzak kolisi dağıtıldı. Destek birimlerine iletilen 7 bin 186 talep ve ihtiyaç yerine getirilirken, 3 bin 317 engelli bireyin ve 13 bin 419 yaşlı vatandaşın yardımına koşuldu. 350 personelin görev aldığı çözüm masasında çalışan belediyenin 62 gönül bağı aracı da 64 bin 480 kilometre yol kat etti.

"Pandemiye karşı gönül bağımızı ortaya koyduk"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, pandemiye karşı Toroslar'da dayanışma ruhunun en üst düzeyde olduğunu belirterek, "Biz biliyoruz ki, zorluklar birlik ve beraberlikle atlatılır. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk. Hemşehrilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız" dedi.

Toroslar'da sağlıklı ve huzur içinde bir yaşam sürülmesi için çaba gösterdiklerini belirten Yılmaz, hemşehrilerine seslenerek, "Biz, büyük bir aileyiz. Bu zorlu süreci kurallara harfiyen uyarak, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyarak geçirmek durumundayız. İnanıyorum ki, alınan tedbirler ve gösterilen sabır neticesinde daha sağlıklı ve güzel günlere el birliğiyle kavuşacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı'nda gece gündüz demeden özveriyle çalışan personeline de teşekkür ederek, projelerinin artarak devam edeceğini söyledi. - MERSİN

Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi
Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi
Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi
Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi
Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi
Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi

Sokak Hayvanları, Toroslar, Pandemi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi - Son Dakika


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