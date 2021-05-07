TOROSLAR'DA 'GÖNÜL BAĞI' KURULDU - Son Dakika

MERSİN'de Toroslar Belediyesi, 17 günlük tam kapanma döneminde hayata geçirdiği, içlerinde gönüllülerin de olduğu 250 kişilik ekibin görev aldığı 'Gönül Bağı Projesi'yle ihtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen talepleri yerine getiriyor.

Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde kurulan merkez sayesinde vatandaşlardan gelen talepler çözüme kavuşturuluyor. 'Gönül Bağı' adı verilen proje kapsamında oluşturulan 11 birimde görev alan ekipler gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşlar Gönül Bağı Destek Hattı ve sosyal medya hesaplarından taleplerini ve ihtiyaçlarını ekiplere iletiyor. İlgili destek birimlerine aktarılan talepler, incelemenin ardından temin ediliyor ve saha ekipleriyle vatandaşlara ulaştırılıyor.

'GÖNÜL BAĞI'NA YOĞUN İLGİ

Merkezi ziyaret eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gönül Bağı Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara derman olmak istediklerin belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımız 1 yılı aşkın süredir sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Bunun psikolojik sorunlarının yanı sıra ekonomik tarafı da var. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımıza destek oluyor ama özellikle psikolojik sonuçları açısından 17 günlük tam kapanma süreci başladığında hemen biz Gönül Bağı Projemizi hayata geçirdik. Merkezimize gelen talepler ve daha önce oluşturduğumuz yaşlı ve engellilerimizin listeleri üzerinden tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bizim gidemeyeceğimiz ihtiyaçları da ilgili kurumlarla bağlantıya geçerek karşılıyoruz. Yoğun talep var. Bu da bizi mutlu ediyor. Önemli olan bize ulaşan vatandaşlarımız, daha da önemlisi bize ulaşamayan vatandaşlarımıza bizim ulaşmamız. Bundan dolayı sosyal medya kullanım oranı düşük mahallelerimizde de gezici ekiplerle destek hattı numaramızı duyurduk. Şu ana kadar yaklaşık 25 bin talep oldu. Bunları işliyoruz ve ilgili istasyonlar üzerinden personelimiz talepleri karşılıyor. En yoğun erzak talebi var. Biz de vatandaşlarımıza kayıtsız, şartsız erzak ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.