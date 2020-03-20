Toroslar'da ilçenin dört bir yanı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da ilçenin dört bir yanı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Toroslar'da ilçenin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Toroslar Belediyesi, korana virüs tedbirleri kapsamında ilçede seferberlik ilan etti.

Toroslar'da ilçenin dört bir yanı dezenfekte ediliyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi, korana virüs tedbirleri kapsamında ilçede seferberlik ilan etti.Bu çerçevede ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlar başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmaları yapıyor.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde insanların ortak kullanım alanları olan kamu kurum ve kuruluşları, iş yerleri, eczaneler, sağlık merkezleri ve yolcu minibüslerinde ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak yürüten belediye ekipleri, aynı zamanda belediyenin çöp kamyonlarını ve banka ATM'lerini de titizlikle dezenfekte ediyor. Ekipler, özel kıyafetleri, maskeleri ve eldivenleri ile ilçeyi karış karış gezerek ilaçlanmadık yer bırakmıyor.


"Ekiplerimiz, gece gündüz çalışıyor"


Dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bilgisini veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının daha temiz ve hijyenik olmasını sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Her gün kesintisiz yaptığımız ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarıyla hastalık riskini en aza indirmeye ve önlemeye gayret ediyoruz. Küresel tehdit haline gelen korona virüse karşı mücadelemize el birliğiyle devam edeceğiz. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızdan 14 gün kuralına ve hijyen şartlarına uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi. - MERSİN

Toroslar, Banka, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:47 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı         
08:34
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:22:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'da ilçenin dört bir yanı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]