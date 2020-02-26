Toroslar'da kadınlar hobi ve meslek eğitim kurslarıyla sosyalleşiyor - Son Dakika

Toroslar Belediyesince düzenlenen hobi ve meslek eğitim kurslarına katılan kadınlar, sosyalleşerek sağlıklı yaşam hakkında bilinçlendiriliyor.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, hobi ve mesleki eğitim kursları ile özellikle ev hanımlarının sosyal hayatın içinde daha aktif yer almalarını sağlamak amacıyla, 15 farklı branşta kurs düzenleniyor.

Çeşitli branşlarda açılan spor kurslarıyla farklı yaş gruplarına spor yapma imkanı sunulurken, ilçede yaşayan kadınlara sağlıklı yaşam hakkında eğitimler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağlıklı yaşam için düzenli spor yapmanın önemine değinerek, "Bu kurslarımız ile kadınların, sadece spor yapmaları değil sağlıklı yaşam için kendilerine zaman ayırmalarını ve aynı zamanda sosyal alanda da daha etkin olmalarını istiyoruz. Kadınların kurslarımıza ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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