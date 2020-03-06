Toroslar'da kadınlara kırmızı karanfil dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da kadınlara kırmızı karanfil dağıtıldı - Son Dakika

Toroslar'da kadınlara kırmızı karanfil dağıtıldı

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kadınların toplumun temelini oluşturduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Toroslar'da kadınlara kırmızı karanfil dağıtıldı, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kadınların toplumun temelini oluşturduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Toroslar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara kırmızı karanfil dağıttı. 8 Mart pazar günü kutlanacak 'Dünya Kadınlar Günü' öncesinde Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki kültür sanat kaldırımında vatandaşlara ve ardından belediye personeline çiçek takdim edilerek, Kadınlar Günü kutlandı.


Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyeleri tarafından takdim edilen karanfilleri alan kadınlar ise hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, bu güzel jestinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.


"Dünyada her şey kadının eseridir"


"Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadındır" diyen Başkan Yılmaz, "Vatanı için eşini, evladını şehit veren Türk kadını, tarihimizin her döneminde eşsiz fedakarlık ve cefakarlık göstermiş, üstlendikleri sorumluluklarla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur. Bu nedenle geleceğe güvenle bakabilmek, kadını ve kadın haklarını önemsemekle doğru orantılıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözünden hareketle, biz de Toroslar Belediyesi olarak bu şiarla çalışıyor ve ilçemizin geleceğine yön verecek projelerimizi oluştururken, her zaman kadınlardan destek alan bir anlayışı esas alıyoruz" dedi. - MERSİN

Dünya Kadınlar Günü, Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak
Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:20:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'da kadınlara kırmızı karanfil dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]