Son Dakika Haberleri: Toroslar'da Karakucak Güreşleri, Soğucak ve Ayvagediği'nde yapılacak
Son Dakika Güncel Haber

Toroslar'da Karakucak Güreşleri, Soğucak ve Ayvagediği'nde yapılacak

22 dakika önce

Toroslar Belediyesi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği Karakucak Güreşleri, Soğucak ve Ayvagediği yaylalarında gerçekleştirilecek.

Toroslar'da Karakucak Güreşleri, Soğucak ve Ayvagediği'nde yapılacak, System.String[]
Toroslar Belediyesi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği Karakucak Güreşleri, Soğucak ve Ayvagediği yaylalarında gerçekleştirilecek.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karakucak Güreşleri 24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te Soğucak Mahallesi güreş alanında minikler ve yıldızlar kategorilerinde yapılacak müsabakalarla başlayacak. Karakucak Güreşleri'nin 2'nci etkinliği ise 31 Ağustos Cumartesi günü Ayvagediği Mahallesindeki top sahasında saat 14.00'te başlayacak. Bu müsabakada da sporcular; minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategoride er meydanına çıkacak.

Güreş organizasyonunda, minikler ve yıldızlar kategorilerinde birincilere 800 TL, ikincilere 600 TL ve üçüncülere 300 TL; büyükler kategorilerinde de birincilere bin 200 TL, ikincilere 800 TL, üçüncülere ise 500 TL ödül verilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm güreş severleri, 24 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde Soğucak ve Ayvagediğinde gerçekleştirecekleri müsabakaları izlemeye davet ederek, "Ata sporumuz olan güreşi yaşatmak adına bu etkinliğimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Müsabakaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağını belirten Yılmaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceğimiz güreş müsabakalarımıza katılacak tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Toroslar, Soğucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor?
Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, 4 bin 827 TL ceza yedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toroslar'da Karakucak Güreşleri, Soğucak ve Ayvagediği'nde yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]