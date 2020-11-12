Toroslar'da kilit parke üretim tesisi ile maliyet yüzde 35 azaldı - Son Dakika

Toroslar'da kilit parke üretim tesisi ile maliyet yüzde 35 azaldı

12.11.2020 15:58
Toroslar'da kilit parke üretim tesisi ile maliyet yüzde 35 azaldı, System.String[]

Toroslar Belediyesinin, ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarında kendi imalatı olan kilit parke taşlarını kullandığı bildirildi.

Toroslar Belediyesinin, ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarında kendi imalatı olan kilit parke taşlarını kullandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurulan Kilit Parke Taşı Üretim Tesisiyle, ayda yaklaşık 5 bin metrekare kilit parke üretimi yapılırken, maliyetten yüzde 35 tasarruf sağlanıyor. İlçede gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarıyla vatandaşlara rahat bir ulaşım imkanı sağlanırken, kaldırım çalışmalarının yanı sıra bozulan ve ihtiyaç duyulan yollara da kilit parke taşları döşeniyor.

"Toroslar, hızla büyüyor ve gelişiyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'ın Mersin'in en fazla göç alan ilçelerinden biri olduğunu belirterek, yeni yerleşim yerlerinin artmasına paralel olarak yol ve kaldırım ihtiyacının da arttığını söyledi. İlçenin kilit parke yol ihtiyacını karşılamak için kurdukları Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinde giderleri ortalama yüzde 35 azalttıklarını kaydeden Yılmaz, "İlçemiz, hızla gelişiyor ve büyüyor. Bünyemizdeki üretim tesisimiz, ahşap ve demir atölyelerimiz ile büyük bir tasarruf sağlıyoruz. Hem maliyeti düşürüyoruz hem de kaliteli ürünler elde ediyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit edip ona göre çalışmalar yapıyoruz. İlçe merkezinde ne varsa yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde de aynısı olacak anlayışıyla çalışıyoruz. Daha yaşanılabilir ve modern bir ilçe oluşturma gayretindeyiz. Mevsim koşulları el verdiği sürece üst yapı çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN

Toroslar'da kilit parke üretim tesisi ile maliyet yüzde 35 azaldı
Toroslar'da kilit parke üretim tesisi ile maliyet yüzde 35 azaldı
Toroslar'da kilit parke üretim tesisi ile maliyet yüzde 35 azaldı

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar'da kilit parke üretim tesisi ile maliyet yüzde 35 azaldı - Son Dakika


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